38 साल के इस फेमस कॉमेडियन ने लिया स्टेज शो से ब्रेक, बीते 1 साल से थे बीमार, नाम जानकर उड़ जाएंगे होश

Zakir Khan Announces Break From Stage Shows: फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने हाल ही में स्टेज शो से ब्रेक लेने का ऐलान किया है. उनसे इस फैसले से फैंस थोड़े नाखुश है. बीमारी के चलते उन्होंने ब्रेक लेने का ऐलान आज शनिवार को किया. इसकी जानकारी देते हुए जाकिर खान ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक पोस्ट शेयर किया.
