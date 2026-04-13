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Hindi Newsबॉलीवुडअब फिल्म डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी को करेंगे लॉन्च! होगा बड़ा धमाका

अब फिल्म डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी को करेंगे लॉन्च! होगा बड़ा धमाका

Arijit Singh Movie: मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने सिंगिंग छोड़ दी है और अब वह इंडिपेंडेंट म्यूजिक तैयार करेंगे. इसी बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. अरिजीत सिंह अब डायरेक्टर बनने जा रहे हैं और अपनी पहली फिल्म लाने की तैयारी में हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 13, 2026, 10:11 PM IST
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डायरेक्टर बनने चले अरिजीत सिंह?
डायरेक्टर बनने चले अरिजीत सिंह?

Arijit Singh First Film: मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने जनवरी में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया था. इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था. अरिजीत सिंह अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे, लेकिन अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाते रहेंगे. अरिजीत सिंह को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर फैंस हैरान रह गए हैं. प्लेबैक सिंगिंग को छोड़ने के बाद अरिजीत सिंह ने नई तैयारी कर ली है. सिंगर अब डायरेक्टर बनने जा रहे हैं. अरिजीत सिंह ने अपनी पहली फिल्म की पूरी तैयारी कर ली है, जिसका डायरेक्शन वह खुद कर रहे हैं. इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि वह अपनी पहली फिल्म से एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी को लॉन्च करने की तैयारी में हैं.

डायरेक्टर बनने जा रहे अरिजीत सिंह?

अरिजीत सिंह अब फिल्म के डायरेक्शन और प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. उनके फैंस के लिए यह एक बेहद बड़ी खबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरिजीत सिंह अपनी पहली फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी को लीड रोल में ले सकते हैं. हालांकि, अभी तक इस पर अरिजीत सिंह की तरफ से किसी आधिकारिक अनाउंसमेंट का इंतजार है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शोरा सिद्दीकी को करेंगे लॉन्च?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरिजीत सिंह फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसे वह खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म लंदन में फ्लोर पर जा चुकी है. शोरा सिद्दीकी इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगी और अपना एक्टिंग डेब्यू करेंगी. बताया जा रहा है कि इसकी कहानी तीन ऐसे युवाओं पर आधारित है, जो बिल्कुल अलग-अलग सोशल बैकग्राउंड से आते हैं और जिनकी जिंदगी एक ऐसे शहर में आपस में जुड़ जाती है, जो सामाजिक वर्गों के बंटवारे, मौकों और गुजारे पर टिका है.

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फिलहाल प्रोजेक्ट पर सस्पेंस जारी

हालांकि, अभी तक अरिजीत सिंह ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है. शोरा सिद्दीकी के अलावा इस फिल्म में और कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है. अरिजीत सिंह का यह कदम उनके करियर के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकता है. फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है कि अरिजीत सिंह इस फिल्म को खुद रिलीज करेंगे या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर करेंगे. इस प्रोजेक्ट पर अपडेट के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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