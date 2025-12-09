4 मिनट 16 सेकंड का धांसू गाना, 38 साल के फेमस सिंगर ने दी आवाज, धुन सुनकर हर कोई हुआ मदहोश

Arijit Singh New Song: सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में अपना एक गाना रिलीज किया है. इस गाने का नाम 'फितरतें' है, जिसे टाइम्स म्यूजिक पर जारी किया गया है. वीडियो में सनम जौहर और कनिका कपूर नजर आते हैं. सनम की अभिव्यक्ति पूर्ण अदाकारी और कनिका की स्वाभाविक सुंदरता और सादगी मिल कर एक सुहावना माहौल बनाती हैं.
Arijit Singh New Song: फेमस सिंगर अरिजीत सिंह अपनी दिल छू लेने वाली आवाज और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं. उनका नया गीत 'फितरतें' टाइम्स म्यूजिक पर जारी हुआ है और प्यार की नर्मी, मन की खामोश आकांक्षा और रिश्तों की मधुर उम्मीद को बहुत सहजता से सामने लाता है. रोणक फुकान के संगीत और सैयद आमिर हुसैन तथा सोहम मजूमदार के खूबसूरत शब्दों ने इस गीत को मधुर, सुरीला और यादगार एहसास दिया है.
वीडियो में सनम जौहर और कनिका कपूर
वीडियो में सनम जौहर और कनिका कपूर नजर आते हैं. सनम की अभिव्यक्ति पूर्ण अदाकारी और कनिका की स्वाभाविक सुंदरता और सादगी मिल कर एक सुहावना माहौल बनाती हैं. दोनों की उपस्थिति इस गीत की प्रेम भरी कहानी को गहराई देती है और वीडियो को देखने में और भी सुखद बनाती है. सनम जौहर ने कहा 'अरिजीत सिंह के गाने का हिस्सा बनना हमेशा एक बड़ा पल होता है. उनकी आवाज़ किसी भी साधारण भावना को भी अविस्मरणीय बना देती है. ‘फितरतें’ पूरी तरह रोमांस पर आधारित है, और अरिजीत की आवाज़ इसे और भी जादुई बना देती है. टाइम्स म्यूजिक के साथ इतने खास प्रोजेक्ट में फिर से काम करके बहुत खुशी हुई.'
'जब मैंने पहली बार ‘फितरतें’ सुना...'
कनिका कपूर ने कहा, 'जब मैंने पहली बार ‘फितरतें’ सुना, तभी समझ गई थी कि अरिजीत सिंह ने एक और खूबसूरत गीत रचा है. उनकी आवाज एक मुलायम तीव्रता जोड़ती है, जो पूरी कहानी को ऊपर उठा देती है. इस गाने की शूटिंग एक प्यारी याद को जीने जैसा महसूस हुआ. उम्मीद है लोग भी इसे उतनी ही गहराई से पसंद करेंगे.' फितरतें अब टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल और सभी प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.
