अरिजीत सिंह राजनीति में एंट्री? प्लेबैक सिंगिंग को कह चुके हैं अलविदा; अब बनाएंगे अपनी पार्टी!

बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने अपनी गायक के रूप में यात्रा को विराम दे दिया है. उन्होंने बताया कि अब वे आगे कोई भी नया असाइनमेंट नहीं लेंगे. अरिजीत सिंह के इस फैसले ने सबको चौंका दिया. एक तरफ इस फैसले के बाद लोग भावुक और दुखी हो गए. वहीं, दूसरी ओर खबर है कि सिंगर ने प्लेबैक सिंगिंग से विराम लेकर कुछ नया शुरू करने का फैसला किया है.
ग्रासरूट लेवल पर चुनाव लड़ सकते हैं अरिजीत
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अरिजीत सिंह एक राजनीतिक पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं. एनडीटीवी ने बंगाली फिल्म के एक सूत्र का हवाला देते हुए बताया कि अरिजीत पहले ग्रासरूट पर चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं. इसके बाद वे अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, लेकिन 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों में तुरंत हिस्सा नहीं लेंगे. जानकारी के लिए बता दें तो अरिजीत सिंह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज के रहने वाले हैं. हालांकि, अभी तक गायक ने अपने राजनीतिक करियर को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
क्या था अरिजीत सिंह का पोस्ट?
अरिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ''नमस्ते, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. पिछले इतने सालों से आप सभी श्रोताओं ने मुझे जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं दिल से आप सभी का आभारी हूं. आज यह बताना चाहता हूं कि अब से मैं एक प्लेबैक सिंगर के रूप में कोई नया काम नहीं करूंगा. मैं इस सफर को विराम दे रहा हूं. यह मेरी जिंदगी की एक बेहद खूबसूरत और यादगार यात्रा रही है. आप सभी का आभार."
पिछले एक दशक में अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट गीत दिए हैं. इनमें ‘तुम ही हो’, ‘चन्ना मेरेया’, ‘अगर तुम साथ हो’, ‘राब्ता’, ‘केसरिया’, ‘ऐ दिल है मुश्किल’, ‘तेरा यार हूं मैं’, ‘तुझे कितना चाहने लगे’ जैसे गाने शामिल हैं. हाल ही में उनका गाना ‘घर कब आओगे’ (फिल्म बॉर्डर 2) रिलीज हुआ था.इसके अलावा वह विशाल भारद्वाज की आगामी फिल्म ‘ओ रोमियो’ के गीत को भी आवाज दी है.
