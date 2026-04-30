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Hindi Newsबॉलीवुड38 साल की वो फ्लॉप एक्ट्रेस… जिसने करियर डूबते ही इंस्टा पर शुरू किया ‘एक्सक्लूसिव कंटेंट, 299 रुपए का दे रहीं सब्सक्रिप्शन, फोटो लीक होते ही मचा बवाल

38 साल की वो फ्लॉप एक्ट्रेस… जिसने करियर डूबते ही इंस्टा पर शुरू किया ‘एक्सक्लूसिव कंटेंट', 299 रुपए का दे रहीं सब्सक्रिप्शन, फोटो लीक होते ही मचा बवाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा इन दिनों अपने एक नए डिजिटल कदम को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ‘एक्सक्लूसिव कंटेंट’ के लिए 299 रुपये हर महीने की मेंबर फीस (सब्सक्रिप्शन) शुरू की है. इस फैसले के बाद इंटरनेट पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शूरु कर दिया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:35 PM IST
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38 साल की वो फ्लॉप एक्ट्रेस… जिसने करियर डूबते ही इंस्टा पर शुरू किया ‘एक्सक्लूसिव कंटेंट', 299 रुपए का दे रहीं सब्सक्रिप्शन, फोटो लीक होते ही मचा बवाल

क्या आपको इमरान हाशमी की फिल्म ‘क्रूक’ का गाना ‘मेरे बिना’ के वीडियो में नजर आने वाली खूबसूरती एक्ट्रेस नेहा शर्मा याद हैं? इस गाने में उन्होंने अपनी सुंदरता से सभी का दिल जीत लिया था, जिसके बाद वो दर्शकों के साथ-साथ फोटोग्राफरों की भी फेवरेट बन गई थीं. लेकिन हाल ही में वो इंटरनेट पर अपने एक फैसले के चलते काफी ट्रोल हो रही हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ‘एक्सक्लूसिव कंटेंट’ शुरू किया है, जिसको लेकर वो सुर्खियों में छाई हुई हैं. 

हालांकि, नेहा शर्मा के इस ‘एक्सक्लूसिव कंटेंट’ को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऑनलाइन कम्युनिटी का एक पार्ट सब्सक्रिप्शन फीस को लेकर नाखुश है. वहीं कुछ लोग उन्हें इस तरह के कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए ट्रोल कर रहे हैं. 

ट्रोलिंग के साथ स्पोर्ट में उतरे फैंस
एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने पिछले महीने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर इस सब्सक्रिप्शन प्लान को लॉन्च किया था. उनके इस फैसले के बाद कई लोगों ने इसका पहले मजाक बनाया था और इसकी तुलना ‘ओनलीफैंस’ से की थी. वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि नेहा का अपनी ऑनलाइन प्रिजेंस से पैसे कमाने के लिए इस तरह के ऑप्शन को चुनना कुछ भी गलत नहीं है. इस कंटेंट के सब्सक्राइबर एक्ट्रेस की स्पेशल फोटोज और पर्सनल अपडेट को उनके इंस्टाग्राम पर देख पाएंगे, जो केवल मेंबर्स के लिए होंगी. 

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महीने में लाखों कमाती हैं नेहा शर्मा
नेहा शर्मा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम के पेज के अनुसार, 9,777 लोगों ने स्पेशल सब्सक्रिप्शन की मेंबरशिप ली है, जिसमें हर व्यक्ति 299 रुपए की फीस जमा करता है, जिसे मिलाकर लगभग 29.23 लाख रुपये बनते हैं. नेहा शर्मा एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. वहीं 38 साल की ये एक्ट्रेस बिहार के भागलपुर की रहने वाली हैं और एक सभ्य परिवार से आती हैं. 

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