Advertisement
trendingNow13082840
Hindi Newsबॉलीवुडएक्शन और जासूसी में दिखेगा जेनेलिया देशमुख का नया अवतार, इस फिल्म से करने जा रही कमबैक, पर्दे पर फिर दिखेगी पुरानी चमक

एक्शन और जासूसी में दिखेगा जेनेलिया देशमुख का नया अवतार, इस फिल्म से करने जा रही कमबैक, पर्दे पर फिर दिखेगी पुरानी चमक

Genelia Deshmukh Comeback: बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनेलिया देशमुख ने इमरान हाशमी के साथ हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर 'गनमास्टर G9' से बॉलीवुड में अपनी बोल्ड वापसी से फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है. इस फिल्म को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है और इसमें हिमेश रेशमिया ने म्यूजिक दिया है.

 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 22, 2026, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नई शुरुआत करने जा रही जेनेलिया देशमुख
नई शुरुआत करने जा रही जेनेलिया देशमुख

Genelia Deshmukh Comeback: हिंदी सिनेमा की चुलबुली अदाकारा जेनेलिया देशमुख एक बार फिर अपने अभिनय करियर में नए अध्याय की शुरुआत कर रही हैं. चुनिंदा फिल्मों के बाद अब जेनेलिया ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. इस फिल्म को उन्होंने 'नई शुरुआत' का टैग दिया है. यह फिल्म न केवल उनके करियर के लिए अहम मानी जा रही है, बल्कि दर्शकों के लिए भी उत्सुकता का विषय बन गई है.

इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टोरी 
जेनेलिया ने इस नए सफर की झलक इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की. इस पोस्ट में उनके चेहरे का एक साइड प्रोफाइल दिखाई दे रहा है. इस तस्वीर पर उन्होंने लिखा, 'नई शुरुआत'. इस पोस्ट में जेनेलिया ने फिल्म का नाम भी साझा किया. जिस फिल्म से जेनेलिया यह नई शुरुआत कर रही हैं, उसका नाम 'गनमास्टर जी9' है. यह एक एक्शन और जासूसी कहानी पर आधारित फिल्म है, जिसमें उनके साथ अभिनेता इमरान हाशमी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

आदित्य दत्त ने किया फिल्म का निर्देशन
फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त कर रहे हैं. इस फिल्म में अभिनेता अपारशक्ति खुराना भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. 'गनमास्टर जी9' साल 1979 में बनी चर्चित जासूसी फिल्म 'सुरक्षा' से प्रेरित मानी जा रही है. उस दौर में 'गनमास्टर जी9' का किरदार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. अब इसी किरदार को नए समय, नई सोच और नए अंदाज में पेश किया जा रहा है. फिल्म में पुराने जासूसी रोमांच के साथ आधुनिक प्रस्तुति देखने को मिलेगी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हिमेश रेशमिया ने तैयार किया फिल्म का संगीत 
इस फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया तैयार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि फिल्म में एक्शन के साथ-साथ संगीत भी कहानी को मजबूती देगा. इसके अलावा, जेनेलिया जल्द ही निर्देशक राम गोपाल वर्मा की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' में भी नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में होंगे. खास बात यह है कि यह पहली बार होगा जब जेनेलिया और मनोज बाजपेयी एक साथ पर्दे पर दिखाई देंगे. फिल्म डर और हास्य का अनोखा मेल बताई जा रही है. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Genelia Deshmukh

Trending news

विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
Asaduddin Owaisi
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
bangladesh
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
Indian Army Vehicle Crash
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
MNREGA
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
mumbai bmc mayor
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
dhar bhojshala
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
West Bengal news
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
83, 80, 79, 78... शिविर में चिंतन करके भी चूक गई कांग्रेस, भाजपा निकली एक कदम आगे
BJP President Nitin Nabin
83, 80, 79, 78... शिविर में चिंतन करके भी चूक गई कांग्रेस, भाजपा निकली एक कदम आगे
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी