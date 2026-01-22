एक्शन और जासूसी में दिखेगा जेनेलिया देशमुख का नया अवतार, इस फिल्म से करने जा रही कमबैक, पर्दे पर फिर दिखेगी पुरानी चमक

Genelia Deshmukh Comeback: हिंदी सिनेमा की चुलबुली अदाकारा जेनेलिया देशमुख एक बार फिर अपने अभिनय करियर में नए अध्याय की शुरुआत कर रही हैं. चुनिंदा फिल्मों के बाद अब जेनेलिया ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. इस फिल्म को उन्होंने 'नई शुरुआत' का टैग दिया है. यह फिल्म न केवल उनके करियर के लिए अहम मानी जा रही है, बल्कि दर्शकों के लिए भी उत्सुकता का विषय बन गई है.

इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टोरी

जेनेलिया ने इस नए सफर की झलक इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की. इस पोस्ट में उनके चेहरे का एक साइड प्रोफाइल दिखाई दे रहा है. इस तस्वीर पर उन्होंने लिखा, 'नई शुरुआत'. इस पोस्ट में जेनेलिया ने फिल्म का नाम भी साझा किया. जिस फिल्म से जेनेलिया यह नई शुरुआत कर रही हैं, उसका नाम 'गनमास्टर जी9' है. यह एक एक्शन और जासूसी कहानी पर आधारित फिल्म है, जिसमें उनके साथ अभिनेता इमरान हाशमी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं.

आदित्य दत्त ने किया फिल्म का निर्देशन

फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त कर रहे हैं. इस फिल्म में अभिनेता अपारशक्ति खुराना भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. 'गनमास्टर जी9' साल 1979 में बनी चर्चित जासूसी फिल्म 'सुरक्षा' से प्रेरित मानी जा रही है. उस दौर में 'गनमास्टर जी9' का किरदार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. अब इसी किरदार को नए समय, नई सोच और नए अंदाज में पेश किया जा रहा है. फिल्म में पुराने जासूसी रोमांच के साथ आधुनिक प्रस्तुति देखने को मिलेगी.

हिमेश रेशमिया ने तैयार किया फिल्म का संगीत

इस फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया तैयार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि फिल्म में एक्शन के साथ-साथ संगीत भी कहानी को मजबूती देगा. इसके अलावा, जेनेलिया जल्द ही निर्देशक राम गोपाल वर्मा की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' में भी नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में होंगे. खास बात यह है कि यह पहली बार होगा जब जेनेलिया और मनोज बाजपेयी एक साथ पर्दे पर दिखाई देंगे. फिल्म डर और हास्य का अनोखा मेल बताई जा रही है. (एजेंसी)