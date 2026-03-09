Advertisement
बाल-बाल बचीं पॉप स्टार Rihanna की जान, बेवर्ली हिल्स बंगले पर हुई फायरिंग, शूटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू

बाल-बाल बचीं पॉप स्टार Rihanna की जान, बेवर्ली हिल्स बंगले पर हुई फायरिंग, शूटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू

Firing at Rihanna’s House: कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में मौजूद पॉपुलर पॉप-स्टार रिहाना (Rihanna) के घर के बाहर फायरिंग हुई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं पुलिस ने सिंगर के घर की तरफ बार-बार गोली चलाने वाली महिला शूटर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 09, 2026, 09:29 AM IST
बाल-बाल बचीं पॉप स्टार Rihanna की जान, बेवर्ली हिल्स बंगले पर हुई फायरिंग, शूटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू

पॉपुलर सिंगर रिहाना ने अपने म्यूजिक से दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाई है, जिसके चलते हर देश में उनके हजारों फैंस मौजूद हैं. लेकिन आज इस पॉप-स्टार को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, सिंगर के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में मौजूद घर के बाहर फायरिंग हुई है. खबरों के मुताबिक इस घटना को एक 30 साल की महिला शूटर ने अंजाम दिया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस घटना में सिंगर या किसी भी व्यक्ति के जख्मी होने की खबर नहीं है. 

कब हुई घटना?
रिहाना के घर के बाहर हुई इस घटना को लेकर लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार, 8 मार्च को सिंगर के घर के पास करीब दोपहर 1:21 पर गोलीबारी की घटना हुई. इस दौरान 5 से 7 गोलियां चलाई गईं, जो उनके घर के गेट पर लगीं. लेकिन इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

क्यों हुई गोलीबारी?
पॉप-स्टार रिहाना के घर के बाहर हुई इस घटना को लेकर पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जिसमें इस हादसे के पीछे की वजह को बताया गया हो. साथ में, अभी ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उस समय सिंगर के पति एएसएपी रॉकी और उनके बच्चे आरजेडए, रायट रोज और रोज घर पर मौजूद थे या नहीं. पुलिस अधिकारी फिलहाल गोलीबारी के पीछे के मकसद की जांच में जुटे हुए हैं. 

Firing at Rihanna’s House

