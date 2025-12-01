सामंथा रुथ प्रभु ने की सीक्रेट शादी! राज निदिमोरू संग मंदिर में लिए सात फेरे, डायरेक्टर की एक्स पत्नी ने शेयर की क्रिप्टिक स्टोरी

Samantha And Raj Nidimoru Wedding Photos: पैन इंडिया स्टार सामंथा रुथ प्रभु ने आज 1 दिसंबर, 2025 की सुबह अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड और डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ शादी रचा ली है. एक्ट्रेस ने अपनी शादी की तस्वीरों को कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वो दुल्हन के लुक में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. देखें फोटोज
Trending Photos
Samantha And Raj Nidimoru Wedding Photos: ‘सिटाडेल: हनी बनी’ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर, 2025 को सीरीज 'द फैमिली मैन' डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ सात फेरे ले लिए हैं. एक्ट्रेस ने सदगुरु ईशा योग केंद्र के अंदर लिंग भैरवी मंदिर में शादी की है. एक्ट्रेस ने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरों को सोशल मीडिया पर कुछ देर पहले ही शेयर किया है, जिससे देश भर में मौजूद उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं. एक्ट्रेस साल 2024 से डायरेक्टर को डेट कर रही थीं. जिसके चलते उनकी कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लेकिन इंटरनेट पर चल रहीं इन खबरों को लेकर सामंथा या राज निदिमोरू की टीम द्वारा अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई थी. लेकिन आज एक्ट्रेस ने शादी की फोटो को अपलोड कर के सभी खबरों को सही साबित कर दिया है.
दुल्हन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं सामंथा
सामंथा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई फोटोज में वो लाल रंग की चौड़ाई गोटे वाली साड़ी पहने हुए हैं, जिस पर उन्होंने एक हैवी नेकलेस के साथ सिंपल लुक कैरी किया है. सामंथा दुल्हन के रुप में बेहद सुंदर और खुश नजर आ रही हैं. वहीं बात करें डायरेक्टर राज निदिमोरू की तो उन्होंने सिंपल क्रीम कलर के कुर्ते के साथ गोल्डन रंग की नेहरू जर्सी पहनी हुई है.
सुबह से हो रहा था डायरेक्टर की एक्स वाइफ का पोस्ट वायरल
सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू के शादी की खबरें सुबह से आ रही थीं, जिसके बीच डायरेक्टर की एक्स वाइफ श्यामाली डे ने सोशल मीडिया पर आज एक क्रिप्टिक स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. जिसमें मशहूर ऑथर माइकल ब्रूक्स का एक कोट शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि ‘Desperate people Do Desperate Things.’ राज निदिमोरू की एक्स वाइफ की ये स्टोरी मिनटों में इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसके बाद से फैंस सामंथा की शादी की खबरों को सही मान रहे थे. वहीं एक्ट्रेस द्वारा शादी की फोटो शेयर करने के बाद सभी अफवाह सही साबित हो गई है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.