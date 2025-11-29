श्रद्धा कपूर ने ‘जूटोपिया 2’ के लिए वसूली तगड़ी फीस, डबिंग की कमाई ने खींचा सबका ध्यान!

Shraddha Kapoor Fees For Dubbing: बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों का मेला लगा ही रहता है. बीते दिन थिएटर्स में बॉलीवुड की इंटेंस एक्शन रोमांटिक फिल्म 'तेरे इश्क में' और डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म 'जूटोपिया 2' रिलीज हुई. दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. एनिमेटेड फिल्म के हिंदी वर्जन में श्रद्धा कपूर जूडी हॉप्स की आवाज बनकर सामने आई हैं. चलिए जानते हैं इस कैरेक्टर को आवाज देने के लिए हसीना ने कितनी फीस ली है.

'जूटोपिया 2' रिलीज

'जूटोपिया 2' के रिलीज के पहले श्रद्धा कपूर ने पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी फैंस को दी थी कि वो जुडी हॉप्स की आवाज बनने वाली हैं. इसके बाद से ही दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिली. 'जूटोपिया 2' के रिलीज के बाद दर्शकों ने इसे काफी प्यार दिया और श्रद्धा कपूर के काम की भी जमकर सराहना हुई.

श्रद्धा ने डबिंग के वसूले इतने करोड़

अब श्रद्धा कपूर के फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी फीस चार्ज की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉलीवुड हसीना श्रद्धा कपूर ने 'जूटोपिया 2' में जूडी हॉप्स को आवाज देने के लिए 1-1.5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

अब तक की हाईएस्ट डबिंग फीस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये अब तक की हाईएस्ट फीस है जो किसी बॉलीवुड एक्टर को डबिंग के लिए मिली हो. लेकिन अभी तक मेकर्स ने श्रद्धा कपूर की फीस को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट शेयर नहीं किया है. बीते दिनों एक्ट्रेस ने अपने इस नए प्रोजेक्ट को लेकर खुशी जाहिर की थी और फैंस से 'जूटोपिया 2' देखने की अपील की थी.

श्रद्धा कपूर वर्कफ्रंट

वहीं श्रद्धा कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो आज हसीना किसी पहचान की मोहताज नहीं है. उन्होंने अब तक के करियर में कई हिट फिल्में दी है और इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. साल 2013 में श्रद्धा ने 'आशिकी 2' से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया था. इसके बाद एक विलेन, हैदर, छिछोरे, तू झूठी मैं मक्कार, स्त्री और स्त्री 2 जैसी हिट फिल्में दी हैं. वहीं अब जल्द ही हसीना मराठी फिल्म 'ईथा' में नजर आने वाली हैं.