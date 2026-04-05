Advertisement
trendingNow13166811
Hindi Newsबॉलीवुडसोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी पर मां पूनम सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी, दिया चौंकाने वाला जवाब, बोलीं- कितनी बार नानी बना दिया हमको

सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी पर मां पूनम सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी, दिया चौंकाने वाला जवाब, बोलीं- 'कितनी बार नानी बना दिया हमको'

Poonam Sinha On Sonakshi Sinha Pregnancy Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की शादी को इस साल पूरे 2 साल हो गए हैं. ऐसे में बीते कुछ समय से सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की खबरें लगातार चल रही हैं. ऐसे में मां पूनम सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 05, 2026, 05:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या सच में मां बनने वाली हैं सोनाक्षी सिन्हा?
क्या सच में मां बनने वाली हैं सोनाक्षी सिन्हा?

Poonam Sinha On Sonakshi Sinha Pregnancy Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. पिछले साल से उनकी प्रेग्नेंसी की अटकलें लगाई जा रही हैं. इन चर्चाओं के बीच उनकी मां पूनम सिन्हा ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बेहद हल्के-फुल्के अंदाज में इन खबरों पर जवाब देते हुए माहौल को मुस्कुराहट से भर दिया.

सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी पर मां पूनम सिन्हा ने दिया जवाब

दरअसल, बीते साल एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सोनाक्षी सिन्हा की तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें कुछ लोगों ने उनके हाव-भाव और पोज को देखने के बाद अनुमान लगाया था कि वह अपना बेबी बंप छिपाने की कोशिश कर रही हैं. देखते ही देखते यह चर्चा सोशल मीडिया पर काफी तेज हो गई. हालांकि उस समय एक्ट्रेस और उनके पति जहीर इकबाल ने इन बातों का मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए खारिज कर दिया था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'लोगों ने तो उन्हें कई बार नानी बना दिया'

वहीं अब सोनाक्षी सिन्हा की मां पूनम सिन्हा ने एक इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने हंसते हुए कहा, 'लोगों ने तो उन्हें कई बार नानी बना दिया है.' हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब भी परिवार में ऐसी कोई खुशखबरी वाला मौका आएगा, वह उनके लिए बेहद खास होगा और वह खुशी भी हमें मिलेगी, जरूर मिलेगी. पूनम सिन्हा के इस बयान ने साफ कर दिया कि फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक खबर नहीं है, लेकिन परिवार इस तरह की खुशी का स्वागत जरूर करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खास पल को पूनम सिन्हा ने किया याद

इस दौरान पूनम सिन्हा ने उस पल को भी याद किया, जब उनकी बेटी सोनाक्षी उनके जीवन में आई थीं. उन्होंने कहा, 'वह पल तो हमारी लाइफ का सबसे अच्छा पल था, जब हमारे घर में बेटियां आईं. मुझे लगता है जिंदगी बेटियों के बिना कुछ है ही नहीं. बेटियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Sonakshi Sinha pregnancy newsSonakshi SinhaPoonam Sinha

Trending news

TMC ने पूरे बंगाल को बर्बाद किया... कूच बिहार से PM मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे
West Bengal Election 2026
TMC ने पूरे बंगाल को बर्बाद किया... कूच बिहार से PM मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे
महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप
Maharashtra
महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप
कांग्रेस के 3 पासपोर्ट वाले आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार;कहा- अगले 2 दिन में
Assam Assembly Elections 2026
कांग्रेस के 3 पासपोर्ट वाले आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार;कहा- अगले 2 दिन में
स्कूल से घर लौट रहा था परिवार, अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों समेत हो गई मौत
Maharashtra news
स्कूल से घर लौट रहा था परिवार, अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों समेत हो गई मौत
अमित शाह के दौरे पर TMC का तंज, कल्याण बनर्जी बोले, ‘मेरी गुजारिश वो 4 मई तक रुकें’
West Bengal Election 2026
अमित शाह के दौरे पर TMC का तंज, कल्याण बनर्जी बोले, ‘मेरी गुजारिश वो 4 मई तक रुकें’
10 रुपए के लिए हुआ कत्ल: पहले सीने पर मारी लात; फिर घोंट दिया गला
Gujarat news
10 रुपए के लिए हुआ कत्ल: पहले सीने पर मारी लात; फिर घोंट दिया गला
केरल की ये सीट बनी भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, LDF-UDF ने भी उतारे दिग्गज
kerala election 2026
केरल की ये सीट बनी भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, LDF-UDF ने भी उतारे दिग्गज
वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि...हिमंता पर फिर बरसे राहुल गांधी, कही ये बात
Rahul Gandhi
वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि...हिमंता पर फिर बरसे राहुल गांधी, कही ये बात
दलीय भावना से नहीं, संविधान के मुताबिक चलेंगे केंद्र-राज्य के संबंध- जस्टिस नागरत्ना
Supreme Court
दलीय भावना से नहीं, संविधान के मुताबिक चलेंगे केंद्र-राज्य के संबंध- जस्टिस नागरत्ना
तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए... इस राज्य में है कुत्तों का अनोखा कब्रिस्तान
Dogs cemetery
तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए... इस राज्य में है कुत्तों का अनोखा कब्रिस्तान