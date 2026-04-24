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Hindi Newsबॉलीवुडहर जेनरेशन का फेवरेट: 20s से 50s तक क्यों सबकी पसंद हैं अरिजीत सिंह?

हर जेनरेशन का फेवरेट: 20s से 50s तक क्यों सबकी पसंद हैं अरिजीत सिंह?

Arijit Singh Birthday Special: बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह 25 अप्रैल को अपना 39वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्यों अरिजीत सिंह आज हर जेनरेशन के फेवरेट सिंगर बन चुके हैं. 20s के युवाओं से लेकर 50s तक के लोग उनकी आवाज से खुद को जोड़ पाते हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 24, 2026, 10:19 PM IST
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हर जेनरेशन का फेवरेट: 20s से 50s तक क्यों सबकी पसंद हैं अरिजीत सिंह?

Arijit Singh Birthday Special: अरिजीत सिंह आज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास बन चुके हैं. एक ऐसा एहसास, जो उम्र की सीमाओं को पार करता है और सीधे दिल से जुड़ता है. 20 साल के युवा हों या फिर 50 साल की उम्र के लोग, हर कोई उनकी आवाज में अपनी कहानी ढूंढ लेता है. ऐसे समय में, जब म्यूजिक इंडस्ट्री हर दिन बदल रही है, ट्रेंड्स तेजी से आते-जाते हैं, वहां अरिजीत सिंह की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है. लेकिन ऐसे में क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता है कि आखिर क्या वजह है कि वह हर जनरेशन के फेवरेट बने हुए हैं?

अरिजीत सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी आवाज 

अरिजीत सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी आवाज नहीं, बल्कि उनकी आवाज में छिपी भावनाएं हैं. वह सिर्फ गाते नहीं, बल्कि हर शब्द को महसूस कराते हैं. उनके गाने का हर एक शब्द लोगों के दिलों को छू जाता है. 20 साल की उम्र के लोगों के लिए उनके गाने प्यार, ब्रेकअप और अकेलेपन की सच्ची तस्वीर पेश करते हैं. सुपरहिट गाने 'तुम ही हो' में इश्क की जबरदस्त गहराई देखने को मिलती है. 'चन्ना मेरेया' में टूटे दिल का दर्द साफ झलकता है, जिसे लोग भी काफी अच्छे से महसूस करते हैं. वहीं 30 और 40 के दशक के लोगों के लिए उनके गाने रिश्तों की सच्चाई और मैच्योर इमोशन्स को दर्शाते हैं. आखिर में 50 के दशक की बात करें, तो उन लोगों को सिंगर के गानों में हद से ज्यादा सुकून और नॉस्टैल्जिया मिलता है, जैसे पुराने दौर की कोई मेलोडी नए अंदाज में पेश की गई हो. इसी वजह से अरिजीत सिंह की आवाज को हर एक उम्र के लोग पसंद करते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हर अलग मूड के लिए अरिजीत ने गाया गाना

वहीं अरिजीत सिंह न केवल एक जॉनर तक सीमित रहे हैं, बल्कि उन्होंने रोमांटिक, दुखी, सूफी, पार्टी और डांस नंबर्स—हर तरह के गानों को अपनी आवाज दी है. एक तरफ अरिजीत के 'ऐ दिल है मुश्किल' और 'अगर तुम साथ हो' जैसे इमोशनल गाने हैं, तो दूसरी तरफ 'घुंघरू' और 'नशे सी चढ़ गई' जैसे सुपरहिट गाने भी हैं. अरिजीत सिंह के गानों की प्लेलिस्ट में आपको हर एक जॉनर, हर एक अलग मूड के लिए बेहतरीन गाने मिल जाएंगे.

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हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करते हैं अरिजीत

आज का म्यूजिक सिर्फ रेडियो या टीवी तक सीमित नहीं रहा है. आजकल के युवा गानों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं, जिससे गाने सुनने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है. अरिजीत ने इस तरह के बदलाव को न सिर्फ अपनाया है, बल्कि उसमें खुद को स्थापित भी किया है. उनके गाने हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करते हैं, चाहे वह युवाओं की रील्स हों या फैमिली प्लेलिस्ट. युवा जहां उनके गानों को शॉर्ट वीडियो में इस्तेमाल करते हैं, वहीं बड़ी उम्र के लोग उन्हें लंबी प्लेलिस्ट में सुनते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लाइव कॉन्सर्ट की जान रहते हैं अरिजीत सिंह

अगर लाइव कॉन्सर्ट की बात हो, तो आज के युवाओं को सबसे पहले अरिजीत सिंह की याद आती है. अरिजीत के कॉन्सर्ट केवल म्यूजिक इवेंट नहीं होते, बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं. सिंगर के कॉन्सर्ट में हर उम्र के लोग एक साथ गाते, झूमते और कई बार रोते हुए भी नजर आते हैं, जिनके वीडियो अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं. जब हजारों लोग कॉन्सर्ट में एक साथ उनके गाने गाते हैं, तो वह एक कलेक्टिव फीलिंग बन जाती है, जो शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है. यह लाइव कनेक्शन उनके फैन बेस को काफी मजबूत करता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हर घर में सुनाई देते हैं अरिजीत सिंह के गाने

अगर किसी भारतीय के घर में शादी हो, रोड ट्रिप हो, अकेलापन हो या कोई खास पल—हर मौके पर उनकी प्लेलिस्ट में सबसे पहले अरिजीत सिंह का नाम ही दिखता है. एक ही घर में मां-पिता और बच्चे अरिजीत सिंह के एक ही गाने को अलग-अलग वजहों से पसंद करते हैं.

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About the Author
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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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