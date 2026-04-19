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Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान के सामने नर्वस हुए वरुण धवन, भाईजान को बता दिया भारत का सबसे बड़ा कुंवारा, पोस्ट वायरल

सलमान खान के सामने नर्वस हुए वरुण धवन, भाईजान को बता दिया 'भारत का सबसे बड़ा कुंवारा', पोस्ट वायरल

Varun Dhawan On Salman Khan: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह 'है जवानी तो इश्क होना है' के सेट पर नजर आ रहे हैं. अपने गाने की शूटिंग के दौरान वहां सलमान खान उन्हें खड़े होकर देख रहे हैं. इस दौरान वरुण ने सलमान को देश का सबसे बड़ा कुंवारा बताया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 19, 2026, 06:13 PM IST
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वरुण धवन का सलमान खान पर मजेदार कमेंट
वरुण धवन का सलमान खान पर मजेदार कमेंट

Hai Jawani To Ishq Hona Hai Song: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन, एक्ट्रेस पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का धीरे-धीरे बज बढ़ता जा रहा है. फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. वरुण ने फिल्म के एक गाने के सेट से बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. वरुण ने जो वीडियो शेयर किया है, वह 'व्याह करवा दो जी' गाने का है. इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें सलमान खान भी नजर आ रहे हैं. सलमान के सामने वरुण दर्जनों लोगों की टीम के साथ गाने की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं.

सलमान को वरुण ने बताया ‘देश का सबसे बड़ा कुंवारा’

इस वीडियो को शेयर करते हुए वरुण ने बताया कि वह सलमान खान के सामने हमेशा ही नर्वस रहते हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'भारत के सबसे बड़े कुंवारे के सामने डांस करने के दौरान हमेशा नर्वस हो जाता हूं.' इस वीडियो में फिल्म निर्देशक डेविड धवन और मनीष पॉल भी नजर आ रहे हैं. वरुण धवन जब शॉट देकर सलमान खान के पास आते हैं, तो भाईजान उनसे पूछते हैं, 'ये रिहर्सल था या टेक?'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टीजर को कुछ लोगों ने किया ट्रोल

फिल्म के गाने 'व्याह करवा दो जी' दो दिन पहले ही रिलीज हुआ है, जिसे फैंस ने काफी पसंद भी किया है. वरुण धवन ने गाने के टीजर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और गाने की रिलीज डेट की जानकारी भी दी थी. इस गाने को मीका सिंह और असीस कौर ने मिलकर गाया है. गाने में वरुण धवन और मृणाल ठाकुर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं.

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इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के मेकर्स ने करीब 5 दिन पहले इसका फर्स्ट लुक टीजर वीडियो शेयर किया था. वीडियो में दो एआई बच्चे आपस में बातें करते नजर आए थे और दोनों के पापा एक ही, यानी वरुण धवन थे. इस टीजर को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया था. हालांकि, इसे करोड़ों लोगों ने देखा और काफी पसंद भी किया. फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के अलावा मौनी रॉय, रोहित सराफ, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे और मनीष पॉल जैसे सितारे नजर आएंगे. फिल्म सिनेमाघरों में 22 मई को दस्तक देगी.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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