सलमान खान के सामने नर्वस हुए वरुण धवन, भाईजान को बता दिया 'भारत का सबसे बड़ा कुंवारा', पोस्ट वायरल

Hai Jawani To Ishq Hona Hai Song: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन, एक्ट्रेस पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का धीरे-धीरे बज बढ़ता जा रहा है. फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. वरुण ने फिल्म के एक गाने के सेट से बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. वरुण ने जो वीडियो शेयर किया है, वह 'व्याह करवा दो जी' गाने का है. इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें सलमान खान भी नजर आ रहे हैं. सलमान के सामने वरुण दर्जनों लोगों की टीम के साथ गाने की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं.

सलमान को वरुण ने बताया ‘देश का सबसे बड़ा कुंवारा’

इस वीडियो को शेयर करते हुए वरुण ने बताया कि वह सलमान खान के सामने हमेशा ही नर्वस रहते हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'भारत के सबसे बड़े कुंवारे के सामने डांस करने के दौरान हमेशा नर्वस हो जाता हूं.' इस वीडियो में फिल्म निर्देशक डेविड धवन और मनीष पॉल भी नजर आ रहे हैं. वरुण धवन जब शॉट देकर सलमान खान के पास आते हैं, तो भाईजान उनसे पूछते हैं, 'ये रिहर्सल था या टेक?'

टीजर को कुछ लोगों ने किया ट्रोल

फिल्म के गाने 'व्याह करवा दो जी' दो दिन पहले ही रिलीज हुआ है, जिसे फैंस ने काफी पसंद भी किया है. वरुण धवन ने गाने के टीजर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और गाने की रिलीज डेट की जानकारी भी दी थी. इस गाने को मीका सिंह और असीस कौर ने मिलकर गाया है. गाने में वरुण धवन और मृणाल ठाकुर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के मेकर्स ने करीब 5 दिन पहले इसका फर्स्ट लुक टीजर वीडियो शेयर किया था. वीडियो में दो एआई बच्चे आपस में बातें करते नजर आए थे और दोनों के पापा एक ही, यानी वरुण धवन थे. इस टीजर को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया था. हालांकि, इसे करोड़ों लोगों ने देखा और काफी पसंद भी किया. फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के अलावा मौनी रॉय, रोहित सराफ, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे और मनीष पॉल जैसे सितारे नजर आएंगे. फिल्म सिनेमाघरों में 22 मई को दस्तक देगी.