बेटी लारा का चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे वरुण धवन? सोशल मीडिया पर एक्टर ने दिया दिल जीत लेने वाला जवाब, कहा- 'ये फैसला उसका...'

Varun on Daughter Lara Face Revelation: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन को पिता बने काफी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने फैंस को अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है. बेटी लारा के पैदा होने के बाद से वरुण ने बेटी की एक भी फोटो शेयर नहीं की है. इस बारे में एक्टर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बात की.
Varun on Daughter Lara Face Revelation: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है. इस फिल्म का प्रमोशन भी जोर-शोर से चल रहा है. इसी बीच वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ एक एक्टिविटी की, जिसमें उन्होंने अपने फैंस के द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए. अक्सर शाहरुख खान अपनी फिल्म रिलीज से पहले ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जिसमें फंस को खूब मजा आता है.
फैन ने पूछा ये सवाल
ऐसे में इस बार वरुण धवन ने अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले अपने फैंस के साथ ऐसी एक्टिविटी की. इस दौरान एक फैन ने वरुण से पूछा कि वो अपनी बेटी लारा का चेहरा कब तक दिखाएंगे? इसका जवाब वरुण ने काफी सूझबूझ से दिया, जिसे सुनने के बाद हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है.
वरुण धवन ने दिया मजेदार जवाब
एक फैन ने वरुण धवन से पूछा कि 'वरुण तुम अपनी प्यारी सी बेटी लारा का चेहरा कब दिखाओगे?' इसका जवाब देते हुए वरुण ने कहा 'मैं ये फैसला उस पर छोड़ता हूं. सोशल मीडिया पर लारा को कब आना है, ये उसका फैसला होना चाहिए ना कि मेरा...' वरुण धवन के इस जवाब को सुनने के बाद फैंस उन्हें सलाम कर रहे हैं. एक्टर के इस जवाब ने हर किसी का दिल जीत लिया है.
'बॉर्डर 2' से होगी वरुण धवन की वापसी
एक्टर वरुण धवन जल्द ही सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' में दिखाई देने वाले हैं. इस वक्त फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन चल रहा है. इस वक्त 'बॉर्डर 2' का काफी अच्छा बज बना हुआ है. बीते दिनों इस फिल्म का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हुआ है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. हर किसी की जुबान पर ये गाना चढ़ चुका है और हर कोई 90 के दशक में वापस जा चुका है. बीते कुछ वक्त से वरुण धवन की फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं जा रही हैं, जिसके चलते उम्मीद है कि बॉर्डर 2 के साथ वरुण धवन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी करेंगे.
