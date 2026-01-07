Advertisement
trendingNow13067038
Hindi Newsबॉलीवुडबेटी लारा का चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे वरुण धवन? सोशल मीडिया पर एक्टर ने दिया दिल जीत लेने वाला जवाब, कहा- ये फैसला उसका...

बेटी लारा का चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे वरुण धवन? सोशल मीडिया पर एक्टर ने दिया दिल जीत लेने वाला जवाब, कहा- 'ये फैसला उसका...'

Varun on Daughter Lara Face Revelation: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन को पिता बने काफी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने फैंस को अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है. बेटी लारा के पैदा होने के बाद से वरुण ने बेटी की एक भी फोटो शेयर नहीं की है. इस बारे में एक्टर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बात की.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 07, 2026, 09:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटी लारा का चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे वरुण धवन? सोशल मीडिया पर एक्टर ने दिया दिल जीत लेने वाला जवाब, कहा- 'ये फैसला उसका...'

Varun on Daughter Lara Face Revelation: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है. इस फिल्म का प्रमोशन भी जोर-शोर से चल रहा है. इसी बीच वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ एक एक्टिविटी की, जिसमें उन्होंने अपने फैंस के द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए. अक्सर शाहरुख खान अपनी फिल्म रिलीज से पहले ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जिसमें फंस को खूब मजा आता है. 

फैन ने पूछा ये सवाल 
ऐसे में इस बार वरुण धवन ने अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले अपने फैंस के साथ ऐसी एक्टिविटी की. इस दौरान एक फैन ने वरुण से पूछा कि वो अपनी बेटी लारा का चेहरा कब तक दिखाएंगे? इसका जवाब वरुण ने काफी सूझबूझ से दिया, जिसे सुनने के बाद हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वरुण धवन ने दिया मजेदार जवाब
एक फैन ने वरुण धवन से पूछा कि 'वरुण तुम अपनी प्यारी सी बेटी लारा का चेहरा कब दिखाओगे?' इसका जवाब देते हुए वरुण ने कहा 'मैं ये फैसला उस पर छोड़ता हूं. सोशल मीडिया पर लारा को कब आना है, ये उसका फैसला होना चाहिए ना कि मेरा...' वरुण धवन के इस जवाब को सुनने के बाद फैंस उन्हें सलाम कर रहे हैं. एक्टर के इस जवाब ने हर किसी का दिल जीत लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

'बॉर्डर 2' से होगी वरुण धवन की वापसी 
एक्टर वरुण धवन जल्द ही सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' में दिखाई देने वाले हैं. इस वक्त फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन चल रहा है. इस वक्त 'बॉर्डर 2' का काफी अच्छा बज बना हुआ है. बीते दिनों इस फिल्म का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हुआ है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. हर किसी की जुबान पर ये गाना चढ़ चुका है और हर कोई 90 के दशक में वापस जा चुका है. बीते कुछ वक्त से वरुण धवन की फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं जा रही हैं, जिसके चलते उम्मीद है कि बॉर्डर 2 के साथ वरुण धवन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी करेंगे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Varun Dhawanborder 2

Trending news

इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
Arunanchal Pradesh
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस