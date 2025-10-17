कोई मुझे बोल्ड रोल नहीं देता...; सामंथा रुथ प्रभु ने बताई ‘ऊ अंतवा’ करने की वजह

समांथा रुथ प्रभु का ऊ अंतवा गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ, जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया. सोशल मीडिया पर हर जगह इस गाने पर लोग थिरकते नजर आ रहे हैं. अब इस बारे में एक्ट्रेस ने बात की है. एक्ट्रेस ने बताया कि क्यों उन्होंने इस आइटम नंबर को चुना.
साउथ मूवी 'पुष्पा' में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने अपने अभिनय और गानों से फिल्म को डबल एंटरटेनिंग बनाया. इस फिल्म में दोनों के अलावा साउथ की सुपरहिट एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु के आइटम नंबर 'ओ अंतवा' ने भी रिकॉर्ड बना डाला है. समांथा का सेक्सी अंदाज और उनके डांस मूव्स लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हाल ही में एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने एक समिट में अपनी जिंदगी और करियर से जुड़े कई पहलुओं पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनका मशहूर डांस नंबर ‘ऊ अंतवा’ किसी रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि खुद को चुनौती देने की चाह से उन्होंने यह गाना किया.
इस वजह से एक्ट्रेस ने चुना 'ओ अंतवा'
सामंथा ने कहा कि उन्होंने कभी खुद को ‘सेक्सी’ नहीं माना और न ही उन्हें कभी बोल्ड किरदार की पेशकश हुई. इसलिए ‘ऊ अंतवा’ उनके लिए एक नया अनुभव था. उन्होंने यह गाना सिर्फ यह देखने के लिए किया कि क्या वह इस तरह का रोल निभा सकती हैं.
एक्ट्रेस ने बताया कि शुरुआती सफलता ने उन्हें कुछ समय के लिए उलझा दिया था. वह बोलीं, “मैं एक साधारण परिवार से हूं, जहां कभी-कभी खाने तक के पैसे नहीं होते थे. जब शोहरत और दौलत मिली तो समझ नहीं आया कि इसे कैसे संभालूं.” उन्होंने कहा कि सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए. सामंथा ने अपने निजी जीवन के बारे में भी बात की और बताया कि मेडिटेशन अब उनके जीवन का जरूरी हिस्सा बन गया है. उन्होंने कहा, “मेडिटेशन ने मुझे मजबूत बनाए रखा है और यह मुझे जमीन से जोड़े रखता है.”
आइटम सॉन्ग करने से किया था मना
इससे पहले एक इंटरव्यू में सामंथा ने बताया कि उन्हें, 'अलग होने के बीच और तलाक की अनाउंसमेंट के बाद मेरे हर दोस्त और वेलविशर और फैमिली ने मुझसे कहा कि तुम घर पर बैठो. तुम अब तलाक के तुरंत बाद कोई आइटम सॉन्ग नहीं करने वाली हो. मैंने अपनी शादी में 100 परसेंट दिया. ये नहीं चल पाई लेकिन मैं अपने आपको इसे लिए दोष नहीं दूंगी, उसके लिए गिल्टी फील करूं जो मैंने किया ही नहीं है. मैं क्यों घर में छुपकर रहूं. मैंने कुछ गलत नहीं किया है.' सामंथा ने आगे कहा, 'मैं खुद को तब तक छुपाकर नहीं रखूंगी जब तक ट्रोलिंग और गलत व्यवहार बंद ना हो जाए और शांति से धीरे-धीरे वापस आऊं जैसे किसी ने कोई क्राइम किया हो. मैं ये नहीं करने वाली हूं.'
बता दें सामंथा का आइटम सॉन्ग ऊ अंतवा सुपरहिट हुआ था. ये पुष्पा फिल्म का गाना है. अल्लू अर्जुन की पुष्पा की तरह ऊ अंतवा भी खूब चला था. हर जगह इस गाने की वजह से सामंथा छा गई थीं. इतना ही नहीं सामंथा इंडस्ट्री में सामंथा की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो गया था.
