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'ऐसा शाहरुख को कहने की हिम्मत...', जब रोमांटिक रोल्स के लिए तापसी पन्नू को दी थी सलाह; एक्ट्रेस ने बयां किया कड़वा सच

एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनों के साथ भेदभाव पर बेबाकी से बात की. उन्होंने बताया कि कैसे स्ट्रगल के बाद 30 की उम्र पार करते ही एक्ट्रेसेस को मेकर्स रोमांटिक-कॉमेडी के लिए 'बड़ी' समझने लगते हैं, जबकि मेल एक्टर्स पर यह नियम लागू नहीं होता.

Written BySwati Singh
Published: Jun 06, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:42 PM IST
'ऐसा शाहरुख को कहने की हिम्मत...', जब रोमांटिक रोल्स के लिए तापसी पन्नू को दी थी सलाह; एक्ट्रेस ने बयां किया कड़वा सच

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