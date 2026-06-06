'ऐसा शाहरुख को कहने की हिम्मत...', जब रोमांटिक रोल्स के लिए तापसी पन्नू को दी थी सलाह; एक्ट्रेस ने बयां किया कड़वा सच

तापसी पन्नू बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो कभी भी किसी भी मुद्दे पर बोलने से पीछे नहीं हटती हैं. अब तापसी ने बताया कि कैसे 30 की उम्र में ही उन्हें कहा जाता है कि वह इतनी यंग नहीं हैं कि वह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म करें. तापसी ने यह भी कहा कि ऐसा ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ की फिल्मों में भी होता है.हाल में उन्होंने बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों ही जगह एक्ट्रेसेस के साथ होने वाले उम्र के भेदभाव यानी 'एज-शेडिंग' पर खुलकर बात रखी है. उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि कैसे एक उम्र के बाद अभिनेत्रियों को कमतर आंका जाने लगता है.