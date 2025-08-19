'3-4 हफ्तों में...' अब तक कुंवारी हैं सलमान खान की हीरोइन, शादी पर ये क्या बोल गईं हसीना

Zareen Khan ने अपने शादी को लेकर खुलकर बात की. इसके साथ ही कहा कि वो आजकल तो शादी 3-4 हफ्तों में टूट रही है. एक्ट्रेस का ये बयान खलबली मचा रहा है
Zareen Khan: 38 साल की हसीना और सलमान खान की हीरोइन जरीन खान अभी तक कुंवारी है. इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और सिंगल लाइफ जमकर एन्जॉय कर रही हैं, हाल ही में दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा जिंदगी में कंपेनियन होने को लए शादी के ठप्पे लगने की जरूरत नहीं है.इसी के साथ शादी को लेकर ऐसी बात कही कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया.
कब करेंगी जरीन शादी?
फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में जरीन खान ने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती हैं. इसके साथ ही अपने इस फैसले की वजह भी बताई. एक्ट्रेस ने कहा- 'मैंने जब ये कहा कि मैं शादी में यकीन नहीं करती हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मजा मस्ती करना है. मैंने उस इंटेशन से नहीं कहा था. मेरा मानना है कि जिंदगी में कंपेनियन होने के लिए आपको शादी के ठप्पे की जरूरत नहीं है. अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसका मचलब ये नहीं है कि उन्हें शादी कर लेना चाहिए.'
नहीं बनना चाहती...
'अभी के वक्त में तो 3-6 हफ्तों में शादियां वैसे भी टूट रही हैं. मेरे लिए शादी एक पवित्र संस्था है. लेकिन , इसकी कई लोग बेइज्जती कर रहे है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती.' जरीन खान का शादी को लेकर ये बयान और राय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.
इस फिल्म से शुरू किया था करियर
इस एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत वीर फिल्म से साल 2010 में की थी. इसमें उनके साथ सलमान खान लीड रोल में थे. इसके बाद 'रेडी', 'हाउसफुल 2', 'हेट स्टोरी 3', 'वीरप्पन','वजह तुम हो' शामिल है. आखिरी बार ये साल 2021 में 'हम भी अकेले तुम भी अकेले'फिल्म में नजर आई थीं. जबकि म्यूजिक वीडियो 'ईद हो जाएगी' में दिखी थीं. हालांकि ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
