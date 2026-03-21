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Hindi Newsबॉलीवुडरणवीर सिंह, माधवन को छोड़ धुरंधर-2 में इसके काम की मुरीद हुईं कंगना रनौत; शेयर किया लंबा-चौड़ा पोस्ट; बताया सुपरस्टार

रणवीर सिंह, माधवन को छोड़ 'धुरंधर-2' में इसके काम की मुरीद हुईं कंगना रनौत; शेयर किया लंबा-चौड़ा पोस्ट; बताया 'सुपरस्टार'

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचा रही है. इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड से लेकर साउथ एक्टर्स तक, फिल्म और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसी बीच कंगना रनौत ने रणवीर-माधवन, संजय दत्त को छोड़ इस शख्स की तारीफ की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 04:49 PM IST
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रणवीर सिंह, माधवन को छोड़ 'धुरंधर-2' में इसके काम की मुरीद हुईं कंगना रनौत; शेयर किया लंबा-चौड़ा पोस्ट; बताया 'सुपरस्टार'

19 मार्च को रिलीज के बाद से ही 'धुरंधर-2' का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म को खूब तारीफें मिल रही हैं. वहीं, अब कंगना रनौत ने फिल्म 'धुरंधर-2' देख ली और फिल्म देखने के बाद एक्ट्रेस खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पा रही हैं. कंगना रनौत ने फिल्म 'धुरंधर-2' की खुलकर तारीफ की है, लेकिन फिल्म के किसी किरदार का जिक्र नहीं किया है. 

'धुरंधर-2' की तारीफों के पुल

एक्ट्रेस ने फिल्म की सफलता का सारा श्रेय आदित्य धर को दिया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर निर्देशक के नाम पोस्ट लिखा है और उन्हें युवाओं की प्रेरणा बताया है. कंगना ने लिखा, "धुरंधर की सफलता की सबसे अच्छी बात यह है कि आदित्य धर एक सुपरस्टार निर्देशक के रूप में स्थापित हो गए हैं. जैसे हॉलीवुड के सुपरस्टार निर्देशक हमेशा सुपरस्टार अभिनेताओं से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं."

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अपने पोस्ट में कंगना ने आदित्य धर की तुलना हॉलीवुड के बड़े निर्देशक और निर्माता से की और उनका मानना है कि बॉलीवुड में सिर्फ मुख्य अभिनेता की बातें होती हैं, लेकिन अपनी पूरी मेहनत लगाकर फिल्म बनाने वाले निर्देशकों के बारे में कुछ कहा नहीं जाता.

कंगना रनौत ने शेयर किया पोस्ट 

उन्होंने आगे लिखा, "हॉलीवुड के स्पीलबर्ग, टारनटिनो और नोलन. हम अपने फिल्म निर्माताओं को कभी भी पर्याप्त सम्मान या श्रेय नहीं देते. वे अत्यधिक काम करते हैं, कम वेतन पाते हैं और सुपरस्टारों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है. इसी वजह से मुझे आज तक कोई भी ऐसा युवा नहीं मिला, चाहे वह इस क्षेत्र का हो या बाहर का, जो फिल्म निर्माता, छाया निर्देशक, या कोई अन्य तकनीशियन बनने का सपना देखता हो. वे सिर्फ अभिनेता बनना चाहते हैं. यहां एक सुपरस्टार फिल्ममेकर हैं जो किसी भी हीरो से कहीं अधिक चमक रहे हैं. आज बहुत से युवा उनकी कहानी देख रहे हैं जो उनके जैसा बनने की ख्वाहिश रखेंगे और फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे!! सैल्यूट, सर."

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कंगना ने पूरे पोस्ट में सिर्फ आदित्य धर की बात की है. बता दें कि फिल्म में हर किरदार ने भी अपने काफी सुर्खियां बटोरी हैं. फिल्म में शानदार निर्देशन के साथ सभी कलाकारों का बेहतरीन अभिनय रहा है, खासकर रणवीर सिंह दूसरे भाग में पूरी तरह छाए हुए हैं. फिल्म कमाई के मामले में भी नए रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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