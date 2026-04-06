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Hindi Newsबॉलीवुडबम ल्यारी में फूटे, पर धुआं बांद्रा से जुहू में उड़ा, धुरंधर को लेकर जाकिर खान ने बॉलीवुड पर कसा तंज

'बम ल्यारी में फूटे, पर धुआं बांद्रा से जुहू में उड़ा', 'धुरंधर' को लेकर जाकिर खान ने बॉलीवुड पर कसा तंज

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' की तारीफ में देश-विदेश और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी तारीफें मिल रही हैं लेकिन ज्यादातर बॉलीवुड स्टार्स लंबे समय तक चुप थे. इसी पर कॉमडियन जाकिर खान ने मजे ले लिए हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:44 PM IST
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'बम ल्यारी में फूटे, पर धुआं बांद्रा से जुहू में उड़ा', 'धुरंधर' को लेकर जाकिर खान ने बॉलीवुड पर कसा तंज

19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मात्र 18 दिनों के भीतर यह भारत में 1000 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. इसके साथ ही दिसंबर में रिलीज हुई पहली फिल्म से आगे निकलने के साथ-साथ इस सीक्वल ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. इतना ही नहीं, यह फिल्म सोशल मीडिया पर भी धूम मचा रही है. इस बीच मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने भी इसकी अलग अंदाज में तारीफ कर दी है.

जाकिर खान उड़ाया मजाक 

साथ ही एक अवॉर्ड शो में बॉलीवुड पर तंज कसते हुए कहा कि इंडस्ट्री आदित्य धर की इस फिल्म से सच में जल रही है. जाकिर कहते हैं, 'कितने ही बधाई पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी शेयर कर दें या इंटरव्यू में इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बता दें, मगर सच तो ये है कि धुरंधर से सबकी जली तो है.' जाकिर ने फिल्म के एक्शन सीन्स का जिक्र करते हुए बांद्रा और जुहू (जहां बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं) पर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'बम फिल्म में ल्यारी (कराची) में फूटे, पर धुआं बांद्रा से जुहू में उड़ा है.' ऐसे में माना जा रहा है कि उनका इशारा उन सेलेब्स की तरफ था जो फिल्म की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग के समय चुप थे, लेकिन अब रिकॉर्ड टूटने पर इसकी तारीफ कर रहे हैं.

'धुरंधर 2' की दमदार कास्ट

'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन और कई कलाकार थे. महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, एसएस राजामौली जैसे साउथ के कई सितारों ने फिल्म की जमकर तारीफ की. उस समय, बॉलीवुड स्टार्स की चुप्पी पर लोगों ने सवाल उठाए. बाद में, आलिया भट्ट, करण जौहर, अनुपम खेर और विक्की कौशल ने भी फिल्म और कलाकारों की खूब तारीफ की.

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जाकिर ने बताई ब्रेक लेने की असली वजह

इस दौरान जाकिर खान ने अपने लाइव टूर से ब्रेक लेने की खबरों पर भी सफाई दी है. उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर उनकी सेहत को लेकर चल रही खबरें गलत हैं. जाकिर ने कहा, 'ब्रेक की असली कहानी ये है कि मेरे पास बहुत सारा लिखने का काम पेंडिंग था, जिसे मैं पिछले छह साल से नहीं कर पाया था. मेरी सेहत बहुत खराब नहीं है. जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो अनावश्यक बकवास है.'

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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