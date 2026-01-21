Advertisement
16 साल बाद कॉमेडी से ब्रेक ले रहे जाकिर खान! सुनते हैं फैंस के उड़ गए तोते, दिल की बात कहते हुए बोले- 'कुछ चीजें सुलझानी हैं...'

16 साल बाद कॉमेडी से ब्रेक ले रहे जाकिर खान! सुनते हैं फैंस के उड़ गए तोते, दिल की बात कहते हुए बोले- ‘कुछ चीजें सुलझानी हैं...’

Zakir Khan: भारत के जाने-माने स्टैंड-अप कॉमेडियन्स में से एक जाकिर खान ने अपने हालिया शो में ऐलान किया है कि कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने वाले हैं. उनका ये फैसला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. साथ ही फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर जाकिर ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? जिसके पीछे की वजह भी काफी हैरान कर देने वाली है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 21, 2026, 06:23 AM IST
16 साल बाद कॉमेडी से ब्रेक ले रहे जाकिर खान! सुनते हैं फैंस के उड़ गए तोते
16 साल बाद कॉमेडी से ब्रेक ले रहे जाकिर खान! सुनते हैं फैंस के उड़ गए तोते

Zakir Khan Break From Stand-Up Comedy: स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान अपने अलग अंदाज और बेबाक ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं. इन दिनों वे अपने पॉपुलर टूर ‘Papa Yaar’ में बिजी हैं. इसी टूर के दौरान जाकिर ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसने उनके फैंस के होश उड़ा दिए. उन्होंने बताया है कि वे जल्द ही कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने वाले हैं. हैदराबाद में हुए उनके हालिया शो के दौरान ये बात सामने आई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हैदराबाद शो में स्टेज पर खड़े होकर जाकिर खान ने दर्शकों से अपनी दिल की बात कही. उन्होंने कहा, ‘मैं एक लंबा ब्रेक लेने जा रहा हूं. शायद 2028–29 तक या फिर 2030 तक. ये तीन, चार या पांच साल का ब्रेक हो सकता है. मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और कुछ और चीजें भी सुलझानी हैं’. उन्होंने आगे कहा कि वहां मौजूद हर दर्शक उनके दिल के बेहद करीब है. जाकिर ने इमोशनल होते हुए ये भी कहा कि दर्शकों का साथ उनके लिए बहुत मायने रखता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कॉमेडी से लंबा ब्रेक ले रहे जाकिर खान 

उन्होंने कहा, ‘आप सभी की मौजूदगी मेरे लिए शब्दों से कहीं ज्यादा खास है. मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा. आप सभी का दिल से शुक्रिया’. उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद फैंस काफी इमोशनल हो गए. शो के बाद ये क्लिप सोशल मीडिया पर छा गई और लोग उनके फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे. मंगलवार को भी जाकिर खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें इस ब्रेक की तरफ इशारा किया. उन्होंने लिखा, ‘20 जून तक हर शो एक सेलिब्रेशन है’. 

5 मिनट 11 सेकंड का वो रुला देने वाला गाना, जो प्यार में धोखा खाए आशिकों का बना हमदर्द, 31 साल से दे रहा टूटे दिलों को सहारा

10 सालों से लगातार टूर कर रहा हूं - जाकिर खान 

उन्होंने आगे कहा, ‘इस बार मैं कई शहरों में नहीं आ पाऊंगा, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके शो देखने आ जाइए. आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद’. इस पोस्ट से साफ हो गया कि आने वाले समय में उनके लाइव शो सीमित रहने वाले हैं. जाकिर खान पहले भी अपनी हेल्थ को लेकर खुलकर बात कर चुके हैं. एक पुराने पोस्ट में उन्होंने बताया था कि लगातार टूर करना उनकी सेहत पर भारी पड़ रहा है. उन्होंने लिखा, ‘पिछले 10 सालों से लगातार टूर कर रहा हूं’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ब्रेक लेना जरूरी हो गया है - जाकिर खान 

उन्होंने बताया, ‘दिन में दो-तीन शो, बिना नींद, सुबह-सुबह फ्लाइट्स और खाने का कोई टाइम नहीं. मैं एक साल से ठीक नहीं हूं, फिर भी काम करता रहा क्योंकि उस वक्त जरूरी लगा’. उन्होंने आगे कहा था, ‘मुझे स्टेज पर रहना बहुत पसंद है, लेकिन अब ब्रेक लेना जरूरी हो गया है. मैं एक साल से इसे टाल रहा था, लेकिन अब देर होने से पहले रुकना सही लगा. इसी वजह से इस बार इंडिया टूर कुछ ही शहरों तक सीमित है’. जाकिर खान का ‘पापा यार’ टूर मिड-फरवरी तक चलने की उम्मीद है. 

