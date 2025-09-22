मलयालम एक्टर उन्नी मुकुंदन को केरला कोर्ट का नोटिस,मारपीट केस में 27 अक्टूबर को होना होगा कोर्ट में हाजिर

Unni Mukundan Notice: साउथ के बिगेस्ट एक्टर उन्नी मुकुंदन (Unni Mukundan) को लेकर बड़ी खबर है. केरल की कक्कानाड कोर्ट ने मारपीट के एक केस में मलयालम फिल्मों के एक्टर उन्नी मुकुंदन को तलब किया है. अदालत ने इस मामले में एक्टर को 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

क्या है मामला?

कुछ वक्त पहले एक्टर के मैनेजर विपिन कुमार (Vipin Kumar) ने उन्नी के ऊपर मारपीट क आरोप लगाया था. साथ ही थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. मैनेजर ने बताया था कि उन्नी मुकुंदन ने उसे इसलिए पीटा क्योंकि विपिन ने टोविनो थॉमस की फिल्म की 'नारिवेटा' की तारीफ करते हुए पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था. दूसरे सितारों की तारीफ से वो इतने भड़क गए थे कि उन्हें खूब पीटा और अपशब्दों को इस्तेमाल भी किया.

कोर्ट में पेश होंगे एक्टर

31 मई को एर्नाकुलम जिला अदालत ने मुकुंदन (Unni Mukundan) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की थी. अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए पुलिस ने केवल जमानती धाराएं लगाई हैं. इसके साथ ही स्पष्ट किया कि पुलिस जांच जारी रख सकती है. मामले क जांच होने के बाद कोर्ट ने एक्टर को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है.

पीएम मोदी की बायोपिक में आएंगे नजर

अपनी शिकायत में विपिन ने ये भी कहा है कि उन्नी 'मार्को' (Marco Film) की वजह से प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से थोड़ा तनाव में थे. इसके चलते आसपाल के लोगों पर अक्सर गुस्सा निकालते थे. फिलहाल, इस पूरे मामले पर अभी तक उन्नी का कोई भी बयान नहीं आया है. वर्कफ्रेंट की बात करें तो उन्नी मुकुंदन पीएम मोदी की बायोपिक 'वंदे भारत' (Vande Bharat) में मुख्य किरदार निभाते नजर आए. इस फिल्म का पोस्ट भी रिलीज हो गया है. इस पोस्टर को खूब पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म का निर्देशन क्रांति कुमार सीएच करेंगे.