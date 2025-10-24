सलमान खान की हीरोइन जरीन खान पर टूटा दुखों का पहाड़, मां की बिगड़ी अचानक तबीयत, अस्पताल में भर्ती

Zareen Khan Mother Hospitalized: सलमान खान की हीरोइन जरीन खान से जुड़ी बड़ी खबर है.एक्ट्रेस की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई जिसके बाद उनकी मां को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. जरीन ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी और फैंस से उनकी स्पीडी रिकवरी की प्रार्थना करने को कहा. एक्ट्रेस ने ये पोस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी पर किया.

जरीन खान की मां अस्पताल में भर्ती

जरीन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- 'मां अस्पताल में भर्ती हैं. कृपया अपनी दुआओं में उन्हें रखिए. हालांकि जरीन की मां को क्या हुआ है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. इससे पहले भी जरीन की मां तबीयत बिगड़ने की वजह से कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

2022 में हुई थीं भर्ती

जरीन की मां इससे पहले साल 2022 में खराब तबीयत की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई थीं. हालांकि कुछ वक्त बाद एक्ट्रेस ने बताया था कि वो अब बेहतर हैं. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए 2022 में एक्ट्रेस ने कहा था कि 'उनकी मां की तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है. लेकिन, मैंने उनके साथ जो भी वक्त बिताया वो बेहतरीन है. ये दिन अच्छे है क्योंकि हम लोग फिलहाल अस्पताल के चक्कर नहीं काट रहे. मेरी मां हमेशा मेरे लिए प्रियॉरिटी रही हैं.'

'टीवी-फिल्मों को मिलाकर यूट्यूब तीन गुना ज्यादा देता है पैसे...'परमीत सेठी ब्लॉगिंग से कितना कमाते हैं?

उनके अलावा कोई और नहीं

अपनी मां के बारे में बात करते हुए जरीन ने कहा था- 'मेरी लाइफ में उनके अलावा और कोई नहीं है.जब उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो उस वक्त मेरे लिए उनसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होता. यहां तक कि मेरा काम और हेल्थ रूटीन भी पीछे रह जाता है. अब वो ठीक है तो मैंने फिर से काम और फिटनेस पर फोकस करना शुरू कर दिया है.' आपको बता दें, जरीन खान ने सलमान के साथ 'वीर' फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी. उनका कंपेरिजन लुक की वजह से लगातार कैटरीना कैफ से होता रहा. जिसका असर उनके करियर पर बुरा पड़ा.

