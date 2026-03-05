दूसरी शादी के बाद सामंथा ने मनाई पहली होली, दूर-दूर तक साथ नहीं दिखे पति, आखिर किसके पीछे गन वाली पिचकारी से निशाना लगा रहीं एक्ट्रेस

Samantha Ruth Prabhu Holi Celebration: साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ (Maa Inti Bangaaram) की शूटिंग में काफी बिजी चल रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पक एक वीडियो शेयर किया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. ये वीडियो फिल्म के सेट का है, जहां सामंथा पूरी टीम के साथ होली सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं. वीडियो में वे टीम के साथ काफी मस्ती करती नजर आ रही हैं.

इतना ही नहीं, टीम के सभी लोग उनके साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. शेयर किए गए वीडियो में वे होली के रंग में पूरी तरह रंगी हुई नजर आईं. वे सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स पर गन वाली पिचकारी से पानी फेंकती हुई नजर आ रही हैं और बाकी लोग उन पर पानी वाले गुब्बारे मारते नजर आ रहे हैं. उनके इस मजेदार अंदाज को देखकर फैंस भी काफी खुश हो गए. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उन्हें होली की शुभकामनाएं दीं और वीडियो पर प्यार भरे कमेंट्स किए.

वीडियो ने जीता फैंस का दिल

फैंस को उनका ये अंदाज काफी पसंद आया. एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘सैम के साथ मस्ती आम बात नहीं है, हैप्पी होली गोल्ड’. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘मैंने वो पल मिस कर दिया’. ऐसे कई कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसने ये साफ है कि सामंथा का ये वीडियो उनके फैंस को काफी पसंद आया. लोगों ने न सिर्फ उन्हें होली की शुभकामनाएं दीं, बल्कि वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर भी किया. इसी बीच फिल्म लेकर एक बड़ी खबर सामने आई.

मई में रिलीज होगी सामंथा की नई फिल्म

फिल्म के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. सामंथा की ये तेलुगु ड्रामा फिल्म 15 मई, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को यह जानकारी दी, जिसके बाद फिल्म को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है. रिलीज डेट के साथ शेयर किए गए पोस्टर में में लिखा है, ‘इस समर थिएटर्स में मिलते हैं बंगारालू… ‘मां इंटी बंगारम’ 15 मई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी’.