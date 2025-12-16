Advertisement
मैं तुमसे नफरत करती हूं... आखिर किससे इतनी नाराज हैं सोनाक्षी सिन्हा? खुलेआम निकाला गुस्सा, फिर डिलीट कर दिया पोस्ट

'मैं तुमसे नफरत करती हूं...' आखिर किससे इतनी नाराज हैं सोनाक्षी सिन्हा? खुलेआम निकाला गुस्सा, फिर डिलीट कर दिया पोस्ट

Sonakshi Sinha का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.इस पोस्ट में सोनाक्षी ने एयर इंडिया की लताड़ लगाई. जैसे ही पोस्ट वायरल हो गया तो उसे झट से डिलीट कर दिया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:28 PM IST
सोनाक्षी सिन्हा
सोनाक्षी सिन्हा

Sonakshi Sinha Post on Air India: फ्लाइट डिले होने की वजह से सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) काफी ज्यादा परेशान हो गई हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी दिखाई और उसके बाद इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट किया. लेकिन, इसके कुछ देर बाद एक्ट्रेस ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

6 घंटा डिले हो गई थी फ्लाइट

सोनाक्षी एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई से बोर्ड करने वाली थीं. वो एयरपोर्ट पर सुबह 4 बजे पहुंच गई थीं. लेकिन, बाद में उन्हें जानकारी मिली की फ्लाइट 6 घंटा डिले हो गई है. इसके बाद एक्ट्रेस का गुस्सा इंस्टाग्राम पर फूटा और सोनाक्षी ने गुस्सेभरा पोस्ट कर दिया. एक्ट्रेस ने लिखा- 'मैं तुमसे नफरत करती हूं  एयर इंडिया. 4 बजे से एयरपोर्ट पर हूं और 5 बजे की फ्लाइट थी. जो अब 11 बजे रवाना होगी. कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं दिया. थोड़ा अच्छा करो'. 'जटाधारा' एक्ट्रेस का ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया.जिसके बाद सोनाक्षी ने इस पोस्ट को कुछ देर बाद डिलीट कर दिया.

कई सितारे पहले कर चुके शिकायत

ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब किसी सितारे ने एयर इंडिया फ्लाइट को लेकर अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर उतारी हो. इससे पहले अनुष्का शंकर ने एयर इंडिया को फटकार लगाई थी. ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सितार डैमेज हो गया था. यहां तक कि अनुष्का ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा था जिसने लोगों का खूब उस वक्त ध्यान खींचा था.

4 मिनट 12 सेकेंड का वो सुपरहिट गाना,जिसमें अमिताभ बच्चन ने खुलेआम प्यार से रेखा को छेड़ा, जमकर किया इश्क, 46 साल बाद भी केमिस्ट्री जानलेवा

रवीना ने सर्विसेज पर उठाए थे सवाल

यहां तक कि रवीना टंडन भी कुछ वक्त पहले एयर इंडिया की सर्विसेज को लेकर सवाल खड़े कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने एक्स पर लिखा था कि जिस तरह से एयर इंडिया पेट्स को ट्रीट करते हैं वो ठीक नहीं है. सोनाक्षी के काम की बात करें तो वो आखिरी बार स्क्रीन पर 'जटाधारा' फिल्म में नजर आई थीं. इसका निर्देशन अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण ने किया था. इसमें सोनाक्षी के अलावा शिल्पा शिरोडकर, रवि किशन और रोहित पाठक के अलावा कई और स्टार थे. ये फिल्म 7 नवंबर को रिलीज हुई थी और बुरी तरह पिट गई.

 

 

 

Sonakshi Sinha

