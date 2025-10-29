'जहीर को देखते ही मुझे...' शादी के सवाल पर बोलीं सोनाक्षी- एक महीने बाद ही मैंने कर दिया था प्रपोज

Zaheer Iqbal Sonakshi Sinha: सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल'में बतौर गेस्ट पहुंची. जिसमें उनके साथ डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी नजर आए. इस एपिसोड में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ट्विंकल और काजोल से बात की. सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करते हुए कहा कि जहीर को मिलने के एक महीने बाद ही उन्होंने एक्टर को प्रपोज कर दिया था.

एक महीने बाद ही कर दिया था प्रपोज

सोनाक्षी सिन्हा ने कहा- 'जब मैंने जहीर को देखा, तो मुझे तुरंत ही समझ आ गया कि यही मेरे लाइफ पार्टनर हैं. मुझे बस यही पता था कि मैं अपनी बाकी जिंदगी इसी लड़के के साथ बिताना चाहती हूं. एक महीने बाद, मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी, और फिर 7 साल बाद हमने शादी कर ली.'

5 मिनट में सिलेक्ट कर ली थी शादी की साड़ी

अपनी शादी के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा- 'यह हमेशा से मेरा सपना था. मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो जिंदगी भर याद रहे. इसलिए मैंने सोचा, क्यों न मां की साड़ी पहनूं? मैं मां के पास गई और बोली, 'मां, अपनी साड़ियां दिखाओ. बस पांच मिनट में मैंने एक सुंदर ऑफ-व्हाइट चिकनकारी साड़ी चुन ली.'

2024 को की थी शादी

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी 23 जून, 2024 को हुई. उन्होंने यह तारीख इसलिए चुनी क्योंकि यह उन दोनों के लिए खास थी. यही वो तारीख है जब उन्होंने 2017 में सलमान खान की फिल्म ‘ट्यूबलाइट’ की स्क्रीनिंग और आफ्टर पार्टी के दौरान पहली बार साथ में काफी समय बिताया था.सोनाक्षी और जहीर आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करते रहते हैं. दोनों के बीच प्यार और बॉन्डिंग साफ नजर आती है. साथ ही दोनों एक साथ मस्ती के वीडियो भी फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. आपको बता दें, 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को ट्विंकल खन्ना और काजोल होस्ट कर रही हैं. इससे पहले एपिसोड में करण जौहर और जान्हवी कपूर गेस्ट बनकर आए थे.