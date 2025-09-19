'जिसकी वो इज्जत...' सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के बीच क्या आई धर्म की दीवार? एक्ट्रेस ने दिया जवाब

सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल और अपने रिश्ते को लेकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि उन दोनों के बीच कभी धर्म की दीवार आई या फिर नहीं.
Sonakshi Zaheer Iqbal: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को एक साल से ज्यादा हो चुका है. दोनों ने एक दूसरे से, दूसरे धर्म में शादी की. सोनाक्षी धर्म से हिंदू है तो वहीं जहीर मुसलमान. ऐसे में दोनों ने स्पेशल एक्ट के तहत एक दूसरे का हाथ थामा. हाल ही में सोनाक्षी ने एक चिटचैट के दौरान अपने धर्म को लेकर बात की.
बीच में नहीं आई धर्म की दीवार
'द राइट एंगल विद सोनल कालरा' में सोनाक्षी से सवाल पूछा गया कि क्या इन दोनों के बीच कभी धर्म की दीवार रिश्ते में आई है. इसका जवाब देते हुए सोनाक्षी ने कहा- 'बतौर कपल हम लोग घर पर रहते हैं. हम दोनों की परवरिश अलग ढंग से हुई है. कुछ ऐसे रिवाज है जो जहीर और उनके परिवार को निभाने होते हैं. जिसकी मैं इज्जत करती हूं. वहीं कुछ ऐसे रिवाज है जो मैं और मेरी फैमिली फॉलो करती है. जिसकी वो इज्जत करते हैं. तो धर्म तो हम दोनों के रिश्ते के बीच कभी नहीं आया.हम दोनों के बीच इसे लेकर ना तो कभी बहस, झगड़ा और ना ही किसी तरह के सवाल उठे. मुझे लगता है कि यही हमारे बीच की सबसे खूबसूरत चीज है. हमारी स्ट्रेंथ एक दूसरे की इज्जत करना है.'
पूरे दिल से जहीर को माना दामाद
सोनाक्षी ने कहा कि 'मां पूनम और पिता शत्रुघ्न ने पूरे दिल से जहीर को अपना दामाद माना है. जब भी जहीर घर आ रहा होता है तो मां हमेशा पूछती है वो क्या खाएगा और डैड उसके साथ खूब वक्त बिताते हैं. मुझे लगता है कि दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं. जब भी मैं उन दोनों के कमरे में आती हूं तो मैं शांत बैठ जाती हूं और वो दोनों बाते करते रहते हैं.'
यही चीज मिस कर रही थी
सोनाक्षी से पूछा गया कि जहीर को सात साल तक शादी से पहले डेट करने की वजह से रिश्ते में क्या खास है. इसका जवाब देते हुए सोनाक्षी ने कहा- 'हम लोग हमेशा कहते हैं कि ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे जिसके साथ जिंदगी में ग्रो होना चाहते. लेकिन, जहीर से मिलने के बाद ऐसा लगा कि ये वो शख्स है जो आपके अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रखेगा. उसी से हंसी मजाक बरकरार रहता है. लगातार हंसते रहना. मैं जिंदगी में यही मिस कर रही थी.'
