​'पैडेड ब्रा पहनने को कहते थे', जाह्नवी कपूर के 'पेद्दी' सीन्स पर बवाल, चर्चा में आया तापसी पन्नू का पुराना बयान

एक तरह जहां फिल्म 'पेद्दी' में राम चरण की एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है. वहीं इसके उलट दर्शकों को फिल्म में जाह्नवी कपूर के सीन्स को लेकर काफी आपत्ति हुई. जिसके बाद फैंस ने मेकर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया. यूं तो ये मामला अभी का है. लेकिन इससे पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पोल खोल दी थी.
बीते दिनों तापसी ने शुभांकर मिश्रा के एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा था साउथ की फिल्मों में कभी-कभी महिलाओं से अजीब और शर्मिंदगी भरी डिमांड्स की जाती हैं. दरअसल, उन्होंने ये जवाब तब दिया जब उनसे पूछा गया कि भोजपुरी और साउथ फिल्मों में गानों में इतना पेट और नाभि क्यों दिखाया जाता है. इसपर तापसी ने कहा था, 'मैंने इस ट्रेंड को समझने की कोशिश की है. साउथ की कई फिल्मों में नाभि पर फोकस होता है, जबकि हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर लोगों का ध्यान क्लीवेज की ओर रहता है.'
इस दौरान तापसी आगे कहती हैं, ‘साउथ में कभी-कभी कहा जाता है, ‘पैडेड ब्रा पहन लो’. लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होती है कि सेट पर डायरेक्टर किसको बताए, क्योंकि वहां आमतौर पर सिर्फ एक-दो ही लड़कियां होती हैं. तो डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर को बताते हैं, AD स्टाइलिंग टीम या हेयर टीम की किसी महिला को बता देती हैं, और फिर ये मैसेज आखिर में हीरोइन तक पहुंचता है.’
इस बारे में बात करते हुए तापसी कहती हैं, 'सोचो कितनी शर्मिंदगी होती होगी जब गाने की शूटिंग के बीच में किसी को उठकर जाना पड़े और सब देख रहे हों कि फर्क क्या हुआ. फिर कहा जाता है कि अभी भी फर्क नहीं दिख रहा, तो वापस जाओ और फिर से बदलो… ऐसा होता है.’ तापसी ने ये भी कहा था कि फिल्म बनाने वाले अक्सर स्क्रीन पर कुछ बॉडी पार्ट्स को हाइलाइट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे दर्शकों को पसंद आएगा.
तापसी के अलावा एक्ट्रेसेस ने इस मामले पर अपनी राय रखी है. यहां तक की एक बार नीना गुप्ता ने अपना अनुभव भी शेयर किया था. नीना गुप्ता ने भी शुभंकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में बताया था कि 'चोली के पीछे क्या है' की शूटिंग के दौरान उन्हें विज़ुअल ब्रीफ में फिट होने के लिए पैडेड ब्रा पहनने के लिए कहा गया था. डायरेक्टर ने उनके बगल में खड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर से कहा कि 'उन्हें भरा हुआ दिखाएं'. नीना ने कहा कि इस कमेंट से उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा 'उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? कितना घटिया.'
हालांकि आगे नीना गुप्ता ने इसे जस्टिफाई भी किया. उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि वह बस अपना काम कर रहे थे. गाने में किरदार के लिए उनके मन में एक खास इमेज थी और उन्होंने उसे साफ-साफ बताया. उन्होंने मुझे घूरा नहीं, लेकिन मैं तब नई थी. आज मैं इसे अलग तरह से समझती हूं. कुछ समय के लिए मुझे इससे परेशानी हुई, लेकिन फिर गाना इतना सुंदर था कि मैं इसके बारे में भूल गई.'