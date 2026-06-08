​'पैडेड ब्रा पहनने को कहते थे', जाह्नवी कपूर के 'पेद्दी' सीन्स पर बवाल, चर्चा में आया तापसी पन्नू का पुराना बयान

तापसी के अलावा एक्ट्रेसेस ने इस मामले पर अपनी राय रखी है. यहां तक की एक बार नीना गुप्ता ने अपना अनुभव भी शेयर किया था. नीना गुप्ता ने भी शुभंकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में बताया था कि 'चोली के पीछे क्या है' की शूटिंग के दौरान उन्हें विज़ुअल ब्रीफ में फिट होने के लिए पैडेड ब्रा पहनने के लिए कहा गया था. डायरेक्टर ने उनके बगल में खड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर से कहा कि 'उन्हें भरा हुआ दिखाएं'. नीना ने कहा कि इस कमेंट से उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा 'उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? कितना घटिया.'