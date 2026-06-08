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​'पैडेड ब्रा पहनने को कहते थे', जाह्नवी कपूर के 'पेद्दी' सीन्स पर बवाल, चर्चा में आया तापसी पन्नू का पुराना बयान

जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' के सेन्शुअस सीन्स पर विवाद के बीच तापसी पन्नू का पुराना बयान फिर चर्चा में है. दरअसल, तापसी ने कहा था कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई बार हीरोइनों के लुक्स और ग्लैमर पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया जाता है.

Written BySwati Singh
Published: Jun 08, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:14 PM IST
​'पैडेड ब्रा पहनने को कहते थे', जाह्नवी कपूर के 'पेद्दी' सीन्स पर बवाल, चर्चा में आया तापसी पन्नू का पुराना बयान

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