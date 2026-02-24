'इस साल और अगले साल तक आते रहेंगे मेरे गाने...' रिटायरमेंट प्लान पर बोल अरिजीत सिंह- कौन जानता है कि आगे क्या होगा

Arijit Singh ने रिटायरमेंट का ऐलान करने के बाद सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है.इसमें सिंगर ने सफाई दी और फैंस से किसी भी बहस में ना पड़ने की अपील भी की.
Trending Photos
Arijit Singh Clarifies Retirement Plan: बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने जब से प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया है तहलका मच गया है. उन्होंने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर फैंस के साथ ये शॉकिंग खबर शेयर की थी. तब से लेकर लगातार फैंस बेचैन थे.लेकिन, अपने फैंस का ख्याल रखते हुए और कई सवालों को जवाब अब सिंगर ने एक्स पर एक लंबे चौड़े पोस्ट से दिया है. साथ ही अपने रिटायरमेंट प्लान पर सफाई भी दी है.
अरिजीत ने कन्फ्यूजन किया दूर
अरिजीत ने सोशल मीडिया पर अपने रिटायरमेंट प्लान को लेकर लोगों के बीच जो कन्फ्यूजन हो रहा है उसे दूर किया. सिंगर ने कहा कि अभी जो कई गाने पूरे नहीं हुए या फिर जो ट्रैक्स अधूरे हैं वो पाइपलाइन में हैं. ये गाने इस साल धीरे-धीरे रिलीज होते रहेंगे. हो सकता है कि अगले साल तक भी.एक्स पर अपने प्लान को शेयर करते हुए सिंगर ने आगे लिखा- 'ये मैसेज केवल मेरे लिसिनर्स के लिए हैं. अगर आप मेरे लिसनर नहीं है तो प्लीज ना पढ़े और उसे आगे स्वाइप कर दें. ये मेरी आपसे गुजारिश है. हैलो ब्यूटीफुल पीपल...मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आपसे बहुत प्यार करता हूं. इस निर्दयी दुनिया में आप सभी की दयालुपन के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया.'
नया प्रोजेक्ट नहीं ले रहा
अपने रिटायरमेंट प्लान को एक्सप्लेन करते हुए अरिजीत ने कहा कि वो अब कोई भी प्लेबैक सिंगिंग का नया प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं. अभी कई गाने मेरे पेंडिंग हैं, जिन्हें पूरा करना बाकी है. पेंडिंग गानों की लिस्ट कम नहीं है. मुझे बहुत सारे गाने पूरे करने हैं. इतने सारे अधूरे गाने जब तक पूरे नहीं हो जाते, तब तक रिलीज होते रहेंगे. शायद इस पूरे साल में हो सकता है कि आने वाले साल में भी.'
16 में डेब्यू...19 साल में मौत, बॉलीवुड की वो अदाकारा जिसकी मासूमियत और नूर ने लोगों को बनाया दीवाना, एक गाना तो आज भी आशिकों का फेवरेट
कौन जानता है कि आगे क्या होगा
सिंगर ने आगे लिखा- 'मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों को समझाने में समय बर्बाद ना करें. मैं आप सभी से किसी भी बहस में ना पड़ने की गुजारिश करता हूं. आप सभी अपना ख्याल रखिए. जय देवी..और कौन जानता है कि आगे क्या होगा.' अरिजीत का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. साथ ही पोस्ट की आखिरी वाली लाइन लोगों के मन में कई सवाल भी खड़े कर रही है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.