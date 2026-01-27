2026 की सबसे शॉकिंग खबर, आवाज के जादूगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा अलविदा,500 गानों से लोगों का बनाया दीवाना

Singer Arijit Singh Retire: बॉलीवुड से शॉकिंग खबर है. अपनी आवाज के जादू से लोगों को इतनी कम उम्र में दीवाना बनाने वाले नामचीन सिंगर अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट ले लिया है. इस खबर ने म्यूजिक इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है. अरिजीत के इस शॉकिंग अनाउंसमेंट के बाद हर कोई सदमे में है. किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर महज 38 साल की उम्र में इस धांसू सिंगर ने प्लेबैक सिंगिंग को छोड़ने का फैसला क्यों और किस वजह से लिया.

अब नहीं करूंगा प्लेबैक सिंगिंग

अरिजीत ने 27 जनवरी को रात को अचानक सोशल मीडिया पर प्लेबैक सिंगिंग ना करने का शॉकिंग ऐलान किया. अरिजीत ने लिखा- 'हैलो..आप सभी को नए साल की बधाई. मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने इतने साल तक मुझे खूब प्यार दिया. मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग से अब नहीं करूंगा और कोई भी अब नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इससे रिटायरमेंट ले रहा हूं. मेरा ये सफर बेहतरीन रहा.'