'इंडस्ट्री में एक नई मिसाल दी...' अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर सोना मोहपात्रा का जवाब, बोलीं- पीछे हटना अंत जैसा नहीं

Sona Mohapatra on Arjit Singh Quit Playback Singing: 38 साल के अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है. ऐसे मेंगायिका सोना मोहनपात्रा ने सिंगर के इस फैसले को लेकर रिएक्ट किया है. सोना ने अरिजीत के इस फैसले को पॉजिटिव बताया. उनका कहना है कि अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग से पीछे हटना किसी अंत जैसा नहीं है,बल्कि यह आजादी और नए सफर की शुरुआत है. यह उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है और इसके पीछे निजी वजहें जरूर मजबूत होंगी.

नई मिसाल दी

सोना ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया. इसमें उन्होंने कहा कि अरिजीत जैसे बड़े सिंगर ने ऐसा करके इंडस्ट्री में एक नई मिसाल दी है. पहले किसी ने खुद के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होगा. उन्होंने लिखा- 'खुद के लिए जगह बनाना, खुद को ढूंढना, अपनी शर्तों पर संगीत रचना और गाना यह एक बहादुरी का काम है.आजकल कई अच्छे सुरों वाले सिंगर्स सिर्फ डेमो गाने तक ही सीमित रह जाते हैं. उन्हें असल में गाना गाने का मौका कम मिल पाता है.'

अरिजीत, आपको सलाम!

गायिका ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सच्चाई बताते हुए कहा कि यहां पर रिस्क नहीं लिया जाता. सोना ने लिखा- 'एक ही आवाज को बार-बार इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह आसान और सुरक्षित लगता है. डेमो सिंगर्स को पैसे नहीं मिलते, सिर्फ मौके का लालच दिया जाता है. कई बार म्युजिक डायरेक्टर थक जाते हैं, और आखिर में वही पुरानी आवाज चुन लेते हैं. अरिजीत, आपको सलाम! यह नया रास्ता आपको खुशी, संतोष और रचनात्मकता दे.'

गायब नहीं हो रहे

सोना का कहना है कि हम इसे अलविदा जैसा क्यों देखें? अरिजीत संगीत बना रहे हैं, गायब नहीं हो रहे. हमें नई आवाजों, नए रंगों और नई कल्पनाओं से डर क्यों लगता है? क्या हम पूरी जिंदगी एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम खाते रहना चाहते हैं? सोना ने उन कलाकारों को सलाम किया जो डर के बजाय आजादी चुनते हैं. यहीं से नया दौर शुरू होता है.'अरिजीत सिंह को सलाम, जो वे आने वाले समय में बनेंगे. उस ओरिजिनल म्यूजिक को सलाम जो किसी फिल्म इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने आप मौजूद है और फलता-फूलता है.'

इनपुट- एजेंसी