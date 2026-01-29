ये है 'बॉर्डर 2' का वो खतरनाक सीन, जिसकी शूटिंग के दौरान टूट गई थी वरुण धवन की हड्डी, आज भी होता है दर्द, ट्रोल होने के बाद लिखा पोस्ट

Border 2 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाई हुई है. फिल्म में वरुण को उनकी एक्टिंग की वजह से काफी ट्रोल किया जा रहा है. इस दौरान एक्टर ने शूटिंग के दौरान हुए हादसे का वीडियो शेयर किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Varun Dhawan Injured Border 2 Shoot: 'बॉर्डर 2' फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही हो लेकिन दो सितारे इस फिल्म में कास्ट होने की वजह से ट्रोल हो रहे हैं. पहले वरुण धवन और दूसरे दिलजीत दोसांझ. इन दोनों को लेकर कहा जा रहा है कि ये फिल्म में अपने रोल के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट च्वॉइस नहीं थे. हालांकि वरुण के सपोर्ट में हिंदी सिनेमाजगत के कई धुरंधर उतरे. इस बीच वरुण ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो शूटिंग के दौरान के उस हादसे का है जिसमें वरुण धवन की हड्डी टूट गई थी.
इस सीन में घायल हो गए थे वरुण
फिल्म हिट होने के बाद वरुण ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट वीडियो के साथ शेयर किया. इस वीडियो में 'बॉर्डर 2' का एक फाइट सीन है जिसमें वरुण धवन किसी से लड़ते नजर आ रहे हैं. वो शख्स वीडियो में वरुण को उठाकर फेंकता है जिसके वो दीवार से भिड़कर मेज से टकरा जाते हैं. इस वीडियो को वरुण ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और बताया कि इसी शूट के दौरान वो घायल हो गए थे.
टूट गई थी टेलबोन
वरुण ने कैप्शन में लिखा- 'बॉर्डर 2 के सेट पर मैं बुरी तरह घायल हुआ. कैमरे से टकराने से बचने की कोशिश में मेरी टेलबोन रॉक से टकरा गई. ये अब तक का सबसे भयानक दर्द था. मेरी टेलबोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया. जिससे मैं अभी भी उबर रहा हूं. उस दिन टीम ने मेरी मदद की और मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा. मैं मुश्किल से चल पा रहा था लेकिन, हमने अपना सफर जारी रखा. इस सफर के लिए शुक्रगुजार हूं.'
औरतों के हक की बात करते-करते रानी मुखर्जी की फिसली जुबान, 'मर्दानी 3' के प्रमोशन में बोला कुछ ऐसा...हो गईं जमकर ट्रोल
6 दिनों में छप्परफाड़ कमाई
'बॉर्डर 2' में वरुण धवन होशियार सिंह दहिया का रोल निभा रहे हैं. कुछ दिन पहले एक्टर ने फिल्म के सेट से कुछ फोटोज शेयर की थी.जिसे शेयर करते हुए वरुण ने लिखा था- 'ए बैटल..बॉर्डर 2..ये एक ऐसी मूवी है जिसने मुझे अपनी लिमिट तोड़ने पर पुश किया. एक ऐसा अनुभव जिसमें कई लोगों ने मेरी मदद की. इसने मुझमें एक अच्छा बदलाव लाया.' आपको बता दें, 'बॉर्डर 2' वर्ल्डवाइड 6 दिनों में अभी तक 290 से 295 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.