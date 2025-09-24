'ये सपनों जैसी लाइफ...' नेशनल अवॉर्ड मिलने के 24 घंटे बाद विक्रांत मेसी ने किया पहला पोस्ट, बोले- मैं कल से सोच रहा था
'ये सपनों जैसी लाइफ...' नेशनल अवॉर्ड मिलने के 24 घंटे बाद विक्रांत मेसी ने किया पहला पोस्ट, बोले- मैं कल से सोच रहा था

Vikrant Massey ने नेशलन अवॉर्ड जीतने के बाद अपना पहला पोस्ट किया है जो लोगों का दिल जीत रहा है.इसके साथ ही वाइफ शीतल ठाकुर ने भी एक्टर और पति को ढेरों शुभकामनाएं दी.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:41 PM IST
शीतल ठाकुर और विक्रांत मेसी
शीतल ठाकुर और विक्रांत मेसी

Vikrant Massey First Post: विक्रांत मैसी ने पहाल नेशनल अवॉर्ड जीतने के 24 घंटे बाद ऐसा पोस्ट किया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर वाइफ शीतल ठाकुर के साथ दो तस्वीरें शेयर की और दिल की खुशी बयां की. इसके साथ ही बताया कि उन्हें कैसा फील हो रहा है.

मैं क्या लिखूं?

विक्रांत मैसी ने लिखा- 'मैं कल से सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं? कैसे आप सबका शुक्रिया अदा करूं? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखू. उम्मीद है कि तहे दिल से एक छोटा सा शुक्रिया काफी रहेगा. मेरे सफर में आपके सहयोग के लिए आभारी रहूंगा. आप सभी का शुक्रिया. ये सपनों जैसी लाइफ सब आपकी वजह से है.'

आप जिस भी कमरे में जाते हैं ...
विक्रांत से पहले शीतल ठाकुर ने भी अपने पति और एक्टर के लिए पोस्ट लिखा था. शीतल ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर लिखा था- 'जब भी मुझे लगता है कि मैं आप पर इससे ज्यादा गर्व नहीं कर सकती. तो आप मुझे प्राउड फील करवाने का एक और रीजन दे देते हैं. आपके पहले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई. आप जिस भी कमरे में जाते हैं वहां पर आपका सबसे बेहतरीन चीयर लीडर बनना मेरे लिए सम्मान की बात है.'

 

 

सेलेब्स दे रहे बधाई
विक्रांत और शीतल के इस पोस्ट के बाद फैंस इन दोनों को बधाई दे रहे हैं. सुमोना चक्रवर्ती ने लिखा-'छोटी बहू.' हिना खान ने लिखा- 'सो प्राउड ऑफ यू'. तमन्ना भाटिया ने बधाई दी. इसके साथ ही नकुल मेहता और हितेन तेजवानी ने भी एक्टर को इस अवॉर्ड के लिए विश किया. आपको बता दें, विक्रांत मेसी को '12वीं फेल' फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी. जिसे देखने के बाद लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े थे और फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था.

 

Vikrant Massey

