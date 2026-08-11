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शक्तिमान-मालगुड़ी डेज को जाइए भूल! 39 साल पहले इस शो ने दूरदर्शन पर मचाया था धमाल, 50 एपिसोड्स ने दी सभी शोज को कड़ी टक्कर

Doordarshan Hit Serial: 80 और 90 का दशक दूरदर्शन का वो सुनहरा दौर था, जब घर में टीवी होना ही अपने आप में किसी खास मौके से कम नहीं था. उस वक्त न तो OTT था, न सैकड़ों चैनलों की भरमार और न ही मोबाइल पर कभी भी कोई शो देखने की फैसेलिटी होती थी. बस दूरदर्शन था और उसके कुछ ऐसे सीरियल, जिनका इंतजार पूरा परिवार साथ बैठकर करता था. आज हम एक ऐसे ही शो के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने कई बड़े सीरियल्स को टक्कर दी थी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 11, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:50 PM IST
शक्तिमान-मालगुड़ी डेज को जाइए भूल! 39 साल पहले इस शो ने दूरदर्शन पर मचाया था धमाल, 50 एपिसोड्स ने दी सभी शोज को कड़ी टक्कर

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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