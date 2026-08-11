/शक्तिमान-मालगुड़ी डेज को जाइए भूल! 39 साल पहले इस शो ने दूरदर्शन पर मचाया था धमाल, 50 एपिसोड्स ने दी सभी शोज को कड़ी टक्कर

एक समय था, जब 'मालगुडी डेज' से लेकर 'शक्तिमान' तक कई शोज ने ऐसी यादें बनाई हैं, जिन्हें आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं. खास बात ये है कि उस दौर में कुछ सीरियल ऐसे भी आए, जो भले ही आज की जनरेशन के लिए अनजान हों, लेकिन अपने समय में उन्होंने जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की थी. उस दौर के सीरियलों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनकी कहानियां सीधे दिल तक पहुंचती थीं. न कहानी में जरूरत से ज्यादा तामझाम होता था और न ही हर बात को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जाती थी. बच्चों की छोटी-छोटी खुशियां, उनकी परेशानियां, सपने, दोस्ती और परिवार के रिश्ते ही कहानी का हिस्सा बन जाते थे. ऐसा ही एक शो साल 1987 में दूरदर्शन पर आया था.
बच्चों की मासूम दुनिया पर बेस्ड इस कहानी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था और देखते ही देखते ये हर घर में चर्चा का टॉपिक बन गया था. इस शो की तुलना उस समय के बेहद पॉपुलर शो 'मालगुडी डेज' से होने लगी. तो चलिए सस्पेंस खत्म कर बताते हैं शो का नाम. इस सीरियल का नाम 'कच्ची धूप' था. अमोल पालेकर के निर्देशन में बना ये शो अपने समय के आइकॉनिक सीरियलों में गिना जाता है. इसकी कहानी एक मां और उसकी तीन बेटियों के आसपास घूमती थी.
इस सीरियल की कहानी में बचपन से जवानी की ओर बढ़ती लड़कियों की जिंदगी, उनकी इच्छाएं, सपने, भावनाएं और परिवार के साथ उनके रिश्तों को बेहद सही तरीके से दिखाने की कोशिश की गई थी. प्यार, त्याग और जिंदगी की छोटी-बड़ी उलझनों को जिस तरह कहानी में पिरोया गया, उसने लोगों को काफी इमोशनल कर दिया और उनसे जोड़ भी दिया. शो का टाइटल ट्रैक भी काफी पसंद किया गया था.'कच्ची धूप' की एक खास बात इसकी स्टार कास्ट भी थी. शो में अमोल पालेकर की बेटी शाल्मली पालेकर नजर आई थीं, जबकि पूर्णिमा पथवर्धन ने मां का किरदार निभाया था.
इस सीरियल ने एक ऐसी लड़की को भी कैमरे के सामने पेश किया, जो आगे चलकर बॉलीवुड की जानी-पहचानी एक्ट्रेस बनीं. वो कोई और नहीं, बल्कि भाग्यश्री थीं. दिलचस्प बात ये है कि भाग्यश्री को शो की शूटिंग शुरू होने से महज एक दिन पहले उनका रोल ऑफर हुआ था. उन्हें एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने ऐसा काम किया कि लोगों ने उन्हें तुरंत पसंद कर लिया.
इस सीरियल से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी इसके म्यूजिक की है. 'कच्ची धूप' का म्यूजिक विजय सिंह पटवर्धन ने दिया था, जो भाग्यश्री के पिता थे और महाराष्ट्र के सांगली के राजा भी हैं. यानी जिस शो ने भाग्यश्री को एक्टिंग की दुनिया में पहचान दिलाई, उसके म्यूजिक से भी उनका रिश्ता जुड़ा हुआ था. शो को चित्रा पालेकर और कमलेश पांडे ने लिखा था, जबकि अमोल पालेकर ने इसकी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया था. इसकी कहानी मशहूर किताब 'लिटिल वुमन' से इंस्पायर थी.
'कच्ची धूप' में आशुतोष गोवारिकर ने निखिल सर का किरदार निभाया था. अमोल पालेकर ने उन्हें केतन मेहता की फिल्म 'होली' में देखा था और फिर इस सीरियल के लिए कास्ट किया. वहीं आशुतोष भी एक्टिंग में किसी तरह की ट्रेनिंग लेकर नहीं आए थे. वो सेट पर दूसरे कलाकारों को ध्यान से देखते और उनसे सीखते थे. लेकिन शो की सफलता ने उन्हें रातोंरात पहचान दिला दी थी.
आशुतोष के मुताबिक, एक रात में उनके शो को उतने लोगों ने देख लिया था, जितने किसी फिल्म को सिल्वर जुबली मनाने के लिए चाहिए होते हैं. उन्होंने बताया था कि शो की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि सूरज बड़जात्या ने 'मैंने प्यार किया' के लिए आशुतोष और भाग्यश्री की जोड़ी को लेकर भी सोचा था. हालांकि, आखिर में सलमान खान ने बाजी मार ली और हिंदी सिनेमा को एक यादगार फिल्म दी.
'कच्ची धूप' के बाद भाग्यश्री और आशुतोष गोवारिकर दोनों की किस्मत ने अलग रास्ता पकड़ लिया. भाग्यश्री आगे चलकर 'मैंने प्यार किया' से बड़ी स्टार बन गईं. वहीं आशुतोष गोवारिकर ने एक्टिंग के साथ-साथ निर्देशन की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई. भाग्यश्री ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया था कि जब वो अपने माता-पिता के साथ अमेरिका गई थीं, तब एक म्यूजियम में स्कूल के बच्चों ने उन्हें पहचान लिया था. बच्चे उनके पास दौड़कर आए और ऑटोग्राफ लेने लगे.ये किसी कलाकार के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि किरदार पर्दे से निकलकर लोगों की यादों में बस जाए.
साल 1987 का ये शो भले आज टीवी स्क्रीन पर नजर न आता हो, लेकिन इसकी मासूम कहानी, भाग्यश्री की शुरुआत और उस दौर की सादगी इसे दूरदर्शन के उन यादगार सीरियलों में शामिल करती है, जिन्हें आज भी पुराने लोग प्यार से याद करते हैं. वहीं इस सीरियल को अब आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, इसके कुछ एपिसोड वहां अवेलेबल हैं.