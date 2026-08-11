/शक्तिमान-मालगुड़ी डेज को जाइए भूल! 39 साल पहले इस शो ने दूरदर्शन पर मचाया था धमाल, 50 एपिसोड्स ने दी सभी शोज को कड़ी टक्कर

एक समय था, जब 'मालगुडी डेज' से लेकर 'शक्तिमान' तक कई शोज ने ऐसी यादें बनाई हैं, जिन्हें आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं. खास बात ये है कि उस दौर में कुछ सीरियल ऐसे भी आए, जो भले ही आज की जनरेशन के लिए अनजान हों, लेकिन अपने समय में उन्होंने जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की थी. उस दौर के सीरियलों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनकी कहानियां सीधे दिल तक पहुंचती थीं. न कहानी में जरूरत से ज्यादा तामझाम होता था और न ही हर बात को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जाती थी. बच्चों की छोटी-छोटी खुशियां, उनकी परेशानियां, सपने, दोस्ती और परिवार के रिश्ते ही कहानी का हिस्सा बन जाते थे. ऐसा ही एक शो साल 1987 में दूरदर्शन पर आया था.