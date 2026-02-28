Advertisement
trendingNow13125759
Hindi Newsबॉलीवुड39 साल की वो हसीना...जिसने दी सिर्फ 1 ब्लॉकबस्टर, बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर उसके प्यार से रचाई शादी, फिर लगा फ्लॉप का ठप्पा

39 साल की वो हसीना...जिसने दी सिर्फ 1 ब्लॉकबस्टर, 'बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर उसके प्यार से रचाई शादी', फिर लगा फ्लॉप का ठप्पा

Guess This Actress: बॉलीवुड में कई हसीनाएं ऐसी हैं जो विदेश से भारत में किस्मत आजमाने आईं और यहीं की होकर रह गईं.आज हम आपको एक ऐसी ही हसीना के बारे में बताएंगे जिसने सालों पहले बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी. हालांकि, फिर भी उन्हें फ्लॉप का टैग मिला.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

39 साल की वो हसीना...जिसने दी सिर्फ 1 ब्लॉकबस्टर, 'बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर उसके प्यार से रचाई शादी', फिर लगा फ्लॉप का ठप्पा

ब्रिटिश मूल की अभिनेत्री और मॉडल हेजल कीच हिंदी सिनेमा में भले ही ज्यादा नजर नहीं आई हों, लेकिन उनकी पहचान हमेशा खास रही है. उनकी जिंदगी में तीन अलग-अलग नाम जुड़े रहे हैं. यही बात उन्हें और भी दिलचस्प बनाती है. एक साधारण लड़की से मॉडल, फिर अभिनेत्री और बाद में एक क्रिकेटर की पत्नी बनने तक का उनका सफर कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. 

हेजल कीच का जन्म 28 फरवरी 1987 को इंग्लैंड के एसेक्स में हुआ था. उनके पिता ब्रिटिश थे, जबकि उनकी मां भारतीय मूल की थीं. बचपन से ही हेजल को डांस और स्टेज परफॉर्मेंस का शौक था. स्कूल के दिनों में ही वह स्टेज शो में हिस्सा लेने लगी थीं. उन्होंने इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न कंटेम्पररी डांस सीखा.

तीन नाम वाली एक हसीना

हेजल ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की. जब वह 18 साल की थीं, तब भारत घूमने आई थीं. यहीं उन्हें काम के ऑफर मिलने लगे और उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला कर लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

ये भी पढ़ें: ये हैं बॉलीवुड की सबसे महंगी दुल्हनें...जिन्होंने वेडिंग आउटफिट पर बहाया पानी की तरह पैसा, कीमत जान चौंक जाएंगे आप

मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखते ही एक एजेंसी ने उनका नाम बदलकर 'रोज डॉन' रख दिया. यह उनका प्रोफेशनल नाम बन गया. इस नाम से उन्होंने कई विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो में काम किया. हालांकि बाद में उन्होंने फिर से अपना असली नाम अपनाया और फिल्मों में हेजल कीच के नाम से पहचानी गईं. भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह से शादी के बाद हेजल ने सिख परंपरा के अनुसार 'गुरबसंत कौर' नाम अपनाया. इस तरह उनकी जिंदगी में तीसरा नाम जुड़ गया. यही कारण है कि उन्हें तीन नामों वाली अभिनेत्री भी कहा जाता है.

फिल्म 'बॉडीगार्ड' से मिली पहचान 

फिल्मों की बात करें तो उन्हें पहली बड़ी पहचान 2011 में आई फिल्म 'बॉडीगार्ड' से मिली. इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया. इसमें उनका किरदार कुछ ऐसा था कि उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया और उसके प्यार से शादी की. इससे पहले वह तमिल फिल्म 'बिल्ला' में डांस नंबर कर चुकी थीं. उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी छोटे रोल किए, लेकिन वह बड़ी स्टार नहीं बन पाईं. इसके अलावा, वह रियलिटी शो 'बिग बॉस 7' में भी नजर आईं, हालांकि शो में उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला.

fallback

ये भी पढ़ें: 27 साल पुरानी वो फ्लॉप फिल्म... जिसके 9 गाने हैं आज भी हैं सुपरहिट, बार-बार सुनने पर भी नहीं भरता दिल; 1 गाना आज भी हैं लोगों का फेवरेट

मॉडलिंग और विज्ञापन की दुनिया में उन्हें काफी सराहना मिली. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि भारत आने के शुरुआती दिनों में वह डिप्रेशन से भी गुजरी थीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ीं. आज वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं और अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Hazel Keech

Trending news

'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट