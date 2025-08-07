'प्रेग्नेंसी से नहीं थे खुश, पहनाते थे टाइट कपड़े...' अक्षय कुमार की हीरोइन ने खोली फिल्म इंडस्ट्री की पोल, बताया क्या हुआ था उस वक्त

Radhika Apte Revealed Shcoking Thing: अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक चैट शो में बताया कि जब उन्होंने प्रेग्नेंसी के बारे में बताया तो उन्हें इंडस्ट्री में कई तरह की चीजों का सामना करना पड़ा. एक्ट्रेस ने कहा कि प्रेग्नेंसी ऐलान करने के बाद उनके साथ दो तरह का बर्ताव हुआ. एक तरह का भारत में और दूसरा विदेश में. राधिका आप्टे का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड में कोई नहीं था खुश

नेहा धूपिया के फ्रीडम टू फीड लाइव सेशन के दौरान राधिका आप्टे ने ये सब बातें बताईं. एक्ट्रेस ने कहा- 'मुझे ऐसा लगता है कि भारत के फिल्म प्रोड्यूसर मेरी प्रेग्नेंसी की न्यूज से खुश नहीं थे. उनका रिस्पांस बहुत ठंडा था. यहां तक कि उन्होंने मुझे टाइट कपड़े पहनने को कहा.जबकि मुझे काफी दिक्कत हो रही थी और ब्लोटिंग हो रही थी. मेरा पहला ट्राइमिस्टर था और मुझे काफी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी. मैं बहुत खा रही थी. फिर चाहे वो चावल हो या फिर पास्ता. इसके अलावा जो शारीरिक बदलाव हो रहे थे वो अलग. यहां तक कि उस दौरान मुझे डॉक्टर को दिखाना भी अलाउड नहीं था. मैं सेट पर बहुत तकलीफ में थी और अनईजी फील कर रही थी. मेरा दिल टूट गया था.'

उन्हें फर्क नहीं पड़ता

राधिका ने कहा कि 'हॉलीवुड फिल्ममेकर की बात करें तो काफी सपोर्टिव थे. जब मैं बहुत ज्यादा खा रही थी और जब कहा कि मैं शायद कुछ अलग ही लगूं तो वो हंसने लगे. उन्होंने कहा- आप परेशान मत हो. अगर आप इस प्रोजेक्ट के आखिर तक कोई और हो जाओगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो. उनका वो कहना मेरे लिए बहुत कुछ था.'

वो 43 साल की सबसे अमीर हसीना, जिसकी शोहरत के सामने झुकता है पूरा बॉलीवुड, नेटवर्थ 850 करोड़

कम से कम इंसानियत तो दिखाते

'मुझे पता है कि कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होते हैं. और मैं उनका सम्मान भी करती हूं. लेकिन, अगर आप किसी के साथ थोड़ी सी सिम्पथी दिखाएंगे तो वो आपको आगे तक लेकर जाएगी. मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करने को नहीं कह रही थी. सिर्फ एक दयालु वाला व्यवहार और इंसानियत की उम्मीद कर रही थी.' वर्कफ्रंट की बात करें तो राधिका आखिरी बार फिल्म 'लास्ट डेज' में साल 2025 में नजर आई थीं.