'वो बिगड़ी और प्रीवलेज्ड महिला है...' जया बच्चन का धक्के वाला वीडियो देख भड़कीं कंगना रनौत बोलीं- अमिताभ की बीवी...

जया बच्चन के वायरल वीडियो पर कंगना रनौत भड़क उठी हैं. कंगना ने एक्ट्रेस का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और ऐसी बात कह दी कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया.
Kangana Ranaut Jaya Bachchan: अमिताभ बच्चन की वाइफ, एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन अक्सर वीडियो में लोगों पर गुस्सा होती नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर जया का कास्टीट्यूशन क्लब के बाहर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक शख्स को गुस्से में धक्का देती दिखीं. अब इसी वीडियो पर बीजेपी की नेता और एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने रिएक्ट किया है. एक्ट्रेस ने जया बच्चन को सबसे बिगड़ैल और प्रीवलेज्ड महिला कहा. कंगना का ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है.
कंगना ने क्या कह दिया ऐसा?
कंगना ने जया बच्चन (Jaya Bachchan) का वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इसके साथ ही लिखा- 'बिगड़ी और प्रीवलेज्ड महिला है. उनके नखरे और बेतुकेपन को सिर्फ इसलिए बर्दाश किया जा रहा है क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं. समाजवादी पार्टी की टोपी मुर्गे की कलगी जैसी सिर पर दिखती है. ये कितनी शर्मनाक बात है.'
क्या है वीडियो में ऐसा?
दरअसल, दिल्ली के कॉस्टीट्यूशन क्लब के बाहर एक शख्स उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था. ये देखकर जया को गुस्सा आ गया. उन्होंने शख्स को धक्का दे दिया और कहा- 'क्या कर रहे हैं आप. ये क्या है?' जया बच्चन का ये गुस्साने वाला वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लोग सन्न रह गए.
जया के ऊपर पहले भी कर चुकी हैं कमेंट
इससे पहले भी कंगना रनौत जया बच्चन के खिलाफ 2020 में बोल चुकी है. जिसमें कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री को गटर तक कह दिया था जिसे जया बच्चन ने आलोचना की थी. इस पर कंगना ने सफाई देते हुए एक्स पर लिखा था- 'जया जी अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता बच्चन होती, जिसे बचपन में मोलेस्ट किया गया या फिर आपका बेटा अभिषेक होता जिसे हैरस किया गया होता. तो भी क्या आप यही कहतीं. हम पर भी दया करो.' वर्कफ्रंट की बात करें तो जया आखिरी बार 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' फिल्म में नजर आई थीं. ये मूवी साल 2023 में आई थी.जबकि कंगना आखिरी बार 'इमरजेंसी' फिल्म में दिखी थीं.
