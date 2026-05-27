FWICE ने सिर्फ मुझ पर बैन लगाया... चंकी पांडे ने बयां किया दिल में दबा वो सालों पुराना दर्द, बोले- ‘उन बड़े सितारों को मिल गई थी राहत...’

Chunky Panday: बॉलीवुड में इस समय ‘डॉन 3’ विवाद को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है. इसी बीच चंकी पांडे ने अपने करियर का एक पुराना किस्सा सुनाकर सबको चौंका दिया. उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें FWICE ने बैन कर दिया था, जबकि उस फिल्म में बड़े-बड़े सितारे भी मौजूद थे, लेकिन उनको राहत मिल गई. आखिर ऐसा क्या हुआ था और क्यों सिर्फ चंकी पर कार्रवाई हुई.
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Chunky Panday on FWICE Ban: बॉलीवुड में इस समय फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘डॉन 3’ को लेकर चल रहे विवाद को लेकर काफी चर्चा हो रही है. रणवीर सिंह और FWICE यानी (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) के बीच चल रहे विवाद पर हर कोई बात कर रहा है. इसी बीच चंकी पांडे ने भी अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें भी FWICE ने बैन कर दिया था. हालांकि, उन्होंने ये भी माना कि उनको रणवीर सिंह वाले पूरे मामले की जानकारी ठीक से नहीं है.
इसलिए वे इस विवाद पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते. चंकी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि ये मामला साल 1987 का है, जब फिल्म ‘आग ही आग’ की शूटिंग चल रही थी. उस समय पूरी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्राइक लगी हुई थी और किसी को भी शूटिंग करने की इजाजत नहीं थी. लेकिन निर्माता पहलाज निहलानी ने बेंगलुरु और बाद में ऊटी में फिल्म की शूटिंग जारी रखी. इसी वजह से फिल्म से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की गई. चंकी ने कहा कि उस दौर में नियमों को लेकर काफी सख्ती थी और सभी को उसका पालन करना पड़ता था.
उस दौर को याद करते हुए चंकी पांडे ने बताया, ‘जब 1987 में फिल्म ‘आग ही आग’ की शूटिंग हो रही थी, उस समय इंडस्ट्री में हड़ताल चल रही थी. किसी को भी शूटिंग नहीं करनी थी. लेकिन पहलाज निहलानी पूरी टीम के साथ बेंगलुरु में शूटिंग कर रहे थे और बाद में हमने ऊटी में भी काम जारी रखा. इसी वजह से मेरे खिलाफ और फिल्म से जुड़े बाकी लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया. उस समय सारी शूटिंग बंद थी. फिल्म में धर्मेंद्र जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसे बड़े स्टार भी थे, लेकिन उन पर कार्रवाई करना आसान नहीं था’.
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उन्होंने आगे बताया, ‘मैं उस समय इंडस्ट्री में नया था और मेरी फिल्म भी रिलीज नहीं हुई थी. इसलिए मुझे करीब एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया गया. बड़े सितारे एक साथ 30-40 फिल्मों में काम करते थे, इसलिए उनके खिलाफ कदम उठाना मुश्किल माना जाता था. मेरे ऊपर कार्रवाई करना आसान था. बाद में मैंने माफी मांगी और एक हफ्ते के अंदर बैन हटा लिया गया. ये सब चीजें इंडस्ट्री में होती रहती हैं. हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी और नाजुक है, इसलिए यहां ऐसी बातें जल्दी असर डालती हैं’. अब उनका ये बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है.
चंकी पांडे के इस बयान की चर्चा इसलिए भी हो रही है, क्योंकि इस समय रणवीर सिंह और फिल्म ‘डॉन 3’ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के निर्माता-निर्देशक फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के अचानक प्रोजेक्ट छोड़ने के मामले में फेडरेशन से संपर्क किया था. इसके बाद FWICE ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि भविष्य में उनके सदस्य रणवीर सिंह के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे.
इस पूरे विवाद पर रणवीर की टीम की ओर से भी एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया. जिसमें कहा गया, ‘रणवीर फिल्म इंडस्ट्री और ‘डॉन’ फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं. ‘डॉन 3’ से जुड़े हालिया मामलों पर उन्होंने जानबूझकर चुप्पी बनाए रखी, क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेशनल और पर्सनल मामलों को सम्मान और समझदारी के साथ संभालना चाहिए. कई तरह की बातें और अफवाहें सामने आईं, लेकिन रणवीर ने कभी पब्लिकली जवाब देना जरूरी नहीं समझा. उनका पूरा ध्यान अपने काम और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर है’.
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