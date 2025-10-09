'पुरुष सुपरस्टार वीकेंड पर नहीं करते काम', 8 घंटे वर्किंग आवर्स पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मैंने अपनी लड़ाइयां...'

Deepika Padukone On Working Hours: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण काफी लंबे समय से अपने 8 घंटे की शिफ्ट वाले बयान को लेकर चर्चा में चल रही हैं. एक्ट्रेस ने आखिरकार संदीप वांगा रेड्डी की 'स्पिरिट' और प्रभास स्टारर फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल ने बाहर होने को लेकर चुप्पी तोड़ दी है. ऐसे कथित तौर पर उनकी 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को लेकर हुआ था. दीपिका पादुकोण आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. दीपिका पादुकोण ने बिना किसी का नाम लिए, पुरुष और महिला अभिनेताओं के मामले में इंडस्ट्री में हर टॉपिक पर अपनी बात रखी है.

वर्किंग आवर्स डिबेट पर रखा अपना नजरिया

हाल ही में दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे की शिफ्ट के मामले में चुप्पी तोड़ते हुए अपना नजरिया रखा. एक्ट्रेस ने कहा कि 'मैंने ये कई लेवल्स पर किया है, मेरे लिए ये नई बात नहीं है. मुझे लगता है कि पेमेंट जैसी चीजों के मामले में भी मुझे जो कुछ भी मिला, उससे निपटना पड़ा. मुझे नहीं पता इसे क्या कहूं, लेकिन मैं हमेशा अपनी लड़ाइयां चुपचाप लड़ती हूं.'

'चुपचाप और गरिमा के साथ करना ही मेरा तरीका'

दीपिका ने आगे कहा कि 'हालांकि ये लड़ाइयां किसी अजीब वजह से कभी-कभी ये सार्वजनिक हो जाती हैं, जो मेरे तरीके की बात नहीं है और न ही मैं ऐसे पली-बढ़ी हूं. लेकिन हां, अपनी लड़ाइयां लड़ना और इसे चुपचाप और गरिमा के साथ करना ही मेरा तरीका है.' उन्होंने कहा कि 'एक महिला होने के नाते, अगर यह दबाव या कुछ और लग रहा है, तो ऐसा ही हो. लेकिन यह कोई छुपी बात नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरस्टार, पुरुष सुपरस्टार, सालों से 8 घंटे काम कर रहे हैं और यह कभी सुर्खियों में नहीं आया!'

'कुछ एक्टर वीकेंड पर नहीं करते काम'

उन्होंने आगे कहा कि 'मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती और इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहती, लेकिन यह बहुत आम बात है. सार्वजनिक रूप से ज्ञात है कि बहुत सारे पुरुष अभिनेता वर्षों से प्रतिदिन 8 घंटे काम करते आ रहे हैं. उनमें से बहुत से सोमवार से शुक्रवार तक केवल 8 घंटे काम करते हैं. वे वीकेंड पर काम नहीं करते है.'

कल्कि 2898 एडी से मेकर्स ने किया था एक्ट्रेस को बाहर

बता दें कि कल्कि 2898 एडी के निर्माताओं ने पिछले महीने फिल्म के सीक्वल से दीपिका पादुकोण के बाहर होने की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा था कि 'यह आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण कल्कि 2898 एडी के अपकमिंग सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. विचार-विमर्श के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है. पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद हम साझेदारी नहीं कर पाए. हम उनके भविष्य के काम के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं.' कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी.