दुश्मनों का खात्मा करने के लिए दीपिका पादुकोण ने कई बार पहनी वर्दी, कभी 'फाइटर' तो कभी बनीं 'लेडी सिंघम'

Deepika Padukone Biggest Role: दीपिका पादुकोण ने हिंदी सिनेमाजगत में कई सारे रोल निभाए हैं.कभी वो प्रेमिका बनकर लोगों के दिलों में घर कर गईं तो कभी पुलिस की वर्दी पहनकर दुश्मनों का खात्मा किया. खास बात है कि दीपिका की लास्ट तीन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की. तो चलिए आपको दीपिका के उनक किरदार के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने वर्दी पहनकर देश की रक्षा की.

फाइटर

'फाइटर' फिल्म में दीपिका पादुकोण भारतीय वायु सेना की अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौर का रोल निभाया था. इस फिल्म में दीपिका ने पाकिस्तान में बसे आतंकियों का ऋतिक संग मिलकर खात्मा किया था. अपने इस रोल में दीपिका काफी शानदार लगी थी और उनके ऊपर वायु सेना की वर्दी भी परफेक्ट लगी थी.

सिंघम अगेन

दीपिका पादुकोण ने 'सिंघम अगेन' में लेडी सिंघम के रूप में शानदार शुरुआत की. इसमें दीपिका का लेडी सिंघम लुक लोगों को खूब पसंद आया था. दीपिका का फिल्म में भले ही कैमियो था.लेकिन, थोड़ी देर पर भी उनकी स्क्रीन पर प्रजेंस इतनी बेहतरीन थी कि लोगों के दिलों में छाप छोड़ गई. इसके साथ ही इन्होंने जबरदस्त एक्शन भी किए.

पठान

दीपिका पादुकोण ने 'पठान' में एक जासूस की भूमिका निभाई थी. जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की सशस्त्र वर्दी पहनकर शानदार अभिनय किया. 'पठान' में भी दीपिका का लुक और देश को दुश्मनों से छुटकारा दिलाने का जज्बा लोगों को खूब पसंद आया था.

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

एक्ट्रेस के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें अल्लू अर्जुन के साथ एक्शन से भरपूर फिल्म AA22XA6 है. इसका निर्देशन एटली करेंगे. इसके अलावा, दीपिका रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की 'लेडी सिंघम' में भी मुख्य भूमिका निभाएंगी.आपको बता दें, दुआ के बाद दीपिका की पहली फिल्म थिएटर में 'सिंघम अगेन' आई थी. जिसमें उनके साथ रणवीर सिंह भी कैमियो में दिखे थे.