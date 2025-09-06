39 साल की हसीना ने पूरी की 'धमाल 4' की शूटिंग, अजय देवगन के साथ तीसरी बार आएंगी नजर

Dhamaal 4: बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता एक बार फिर अपनी कॉमेडी और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के साथ मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'धमाल-4' के साथ दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. उन्होंने इसकी शूटिंग खत्म कर ली है. अजय देवगन के साथ 'धमाल 4' ईशा की तीसरी फिल्म है. इससे पहले वह 'बादशाहो' और 'टोटल धमाल' में अजय के साथ नजर आ चुकी हैं.

आइलैंड में चल रही थी सीन की शूटिंग

पिछले महीने, ईशा और अजय को मुंबई के मढ आइलैंड पर फिल्म के कुछ अहम सीन की शूटिंग करते देखा गया था. इस दौरान सेट पर पूरी स्टारकास्ट ने खूब मस्ती की थी. शूटिंग पूरी होने पर ईशा ने कहा, धमाल' जैसी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. इंद्र सर, अजय और पूरी टीम के साथ 'टोटल धमाल' के बाद दोबारा काम करना एक शानदार अनुभव था. अजय इतने शानदार अभिनेता हैं कि सेट पर उनके होने भर से सबकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाती है. सेट का माहौल हमेशा हंसी-मजाक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता था. फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आएगी और मुझे यकीन है कि दर्शकों को हमारी मेहनत पसंद आएगी."

फिल्म में दिखेंगे शानदार कलाकार

इस फिल्म में ईशा अजय देवगन और अन्य शानदार कलाकारों जैसे रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन और संजय मिश्रा के साथ नजर आएंगी. फिल्म की बात करें तो इसका पहला पोस्टर मेकर्स ने शनिवार को रिलीज कर दिया है. फिल्म को टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है और इसका निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है.

साल 2026 में आएगी फिल्म

वहीं, अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक मिलकर इसका निर्माण किया है. धमाल फ्रैंचाइजी की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और इसका निर्देशन इंद्र कुमार ने ही किया था. इस फिल्म में संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे सितारे थे. इसके बाद 2011 में डबल धमाल और फिर टोटल धमाल रिलीज हुई. 'धमाल-4' के साथ यह सीरीज एक बार फिर दर्शकों को हंसी और मनोरंजन का डबल डोज देने के लिए तैयार है. फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म साल 2026 की ईद पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी.