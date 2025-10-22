39 साल की उम्र में दूसरी बार पिता बना फेमस पंजाबी सिंगर, नन्हे बेबी की दिखाई झलक, दिवाली के दिन गूंजी किलकारी

Harrdy Sandhu Welcome Second Child: इंडस्ट्री के फेमस सिंगर और एक्टर हार्जी संधू के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है. हार्डी संधू और उनकी पत्नी दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं. हाल ही में सिंगर ने एक पोस्ट शेयर कर फैंस को गुड न्यूज सुनाई है. दूसरी बार पापा बनने के बाद हार्डी की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई है. सिंगर का ये पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस जमकर पोस्ट पर रिएक्टर कर रहे हैं और सिंगर को बधाइयां देते नजर आ रहे हैं.

हार्डी संधू ने शेयर किया पोस्ट

'बिजली बिजली' सिंगर हार्डी संधू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें बच्चे के हाथ, उनकी पत्नी जेनिथ और उनके बड़े बेटे के हाथ दिखाई दे रहे हैं. संधू ने बच्चे को सच्चा आशीर्वाद बताया है. तस्वीर को शेयर करते हुए हार्डी संधू ने कैप्शन में लिखा 'हमारा आशीर्वाद आ गया है. सभी को दिवाल की शुभकामनाएं.' इंटरनेट पर सिंगर का ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

फैंस बरसा रहे प्यार

हार्डी संधू की पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं. फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी हार्डी संधू को बधाई देते नजर आ रहे हैं. हालांकि अभी तक सिंगर ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उनके घर लड़की आई है या लड़का. फैंस ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड है और कमेंट करते हार्डी संधू से सवाल पूछ रहे हैं. इसी के साथ फैंस ये भी पूछ रहे हैं कि वो अपने बेबी का चेहरा फैंस को कब दिखाएंगे.

कुछ वक्त पहले हुआ था बेबी शावर

बता दें कि सिंगर हार्डी संधू और उनकी पत्नी जेनिथ की लव स्टोरी काफी अलग है. क्योंकि उनकी लव स्टोरी तब शुरू हुई थी जब वे बच्चे थे और बचपन में दोस्त थे. दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं. इससे पहले जेनिथ का बेबी शावर भी हुआ था, तब उन्होंने बताया था कि अक्टूबर 2025 में दूसरे बच्चे के आने की उम्मीद कर रही हैं. बेबी शावर में जेनिथ स्काई ब्लू कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में काफी सुंदर दिख रही थीं और हार्डी संधू की बाहों में खोई हुई थी. उनका बड़ा बेटा भी मम्मी के बेबी बंप को प्यार से सहलाता नजर आ रहा था.