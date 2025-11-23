39 साल की हसीना हुई ट्रोलिंग से परेशान, ऑनलाइन गालियों को लेकर बोली एक्ट्रेस, कहा- ऑनलाइन बदसलूकी पर भी.....’

Huma Qureshi: फेमस एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने हाल ही में ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर अपनी बात रखी है. इस दौरान उन्होंने इसकी वकालत में कहा कि लोगों को ट्रोल करने और गालियां देने के लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए.
Huma Qureshi: एक्ट्रेस हुमा कुरैशी दिल्ली क्राइम सीजन 3 और महारानी सीजन 4 में अपने बैक-टू-बैक ओटीटी प्रदर्शनों के लिए खूब तारीफें बटोर रही हैं. द मेल फेमिनिस्ट पर हाल ही में एक बातचीत में हुमा ने ऑनलाइन ट्रोलिंग, गाली-गलौच और भद्दे कमेंट्स को बैन करने की वकालत की है. इसके साथ ही ये भी कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई होने का प्रावधान होना चाहिए.
ऑनलाइन गालियों को लेकर बोलीं एक्ट्रेस
एक्ट्रेस हुमा ने कहा कि 'ऐसी टिप्पणियां हैं जैसे 'बिकनी में एक तस्वीर पोस्ट करो' और मैं कहती हूं, 'कर क्या रहे हो बॉस?' यह बहुत घृणित है और यह काफी दुखद है.' उन्होंने तर्क रखते हुए कहा कि ऑनलाइन दुरुपयोग को भी सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न की तरह ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए. एक्ट्रेस के हिसाब से तो जैसी आप लड़की को शारीरिक रप से या कहीं सड़क पर चलते हुए चिढ़ाने की सजा मिलती है, ऑनलाइन भी वही सजा होनी चाहिए. इसमें कोई अंतर नहीं है.
ट्रोलिंग से पड़ता है मानसिक असर
हुमा कुरैशी ने कहा कि पुरुष अक्सर मानते हैं कि नॉर्मल ट्रोलिंग कोई नुकसान दायक नहीं है, लेकिन इसमें भी गरिमा का काफी हनन होता है. आप मेरे डीएम में घुसकर मुझे गंदी तस्वीरें भेज रहे हैं या मेरी पोस्ट पर गंदे कमेंट लिख रहे हैं तो आपको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो सड़क पर किसी को बदतमीजी से मिलती है. उन्होंने लोगों से महिलाओं पर उनके जीवन के हर पहलू के लिए पुलिसिया निगरानी बंद करने का आग्रह किया.
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि 'मैं सिर्फ एक बेसि कॉमन सेंस की बात बोलना चाहती हूं कि लड़कियों को उनके कपड़ों के बारे में, उनके मेकअप के बारे में, वो कैसी जिंदगी जीती है, क्या काम करती हैं, कितने बजे घर वापस आती है, उनका वजन क्या है, उनके बारे में प्लीज कमेंट्स देना बंद कर दीजिए.'
गैंग्स ऑफ वासेपुर ने दिलाई पहचान
बता दें कि एक्ट्रेस हुमा कुरैशी पहली बार साल 2012 में अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 2 से शुरुआत की थी और तब से बेहतरीन किरदारों से अपनी पहचान बना रही हैं. हुमा कुरैशी ने हाल ही में अपनी वेब सीरीज 'महारानी 4' से सुर्खियां बटोरीं है. बायन में एक पुलिसकर्मी का किरदार निभाया. जिसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ. इसी के साथ जॉली एलएलबी 3 में भी देखा गया था.
