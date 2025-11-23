Advertisement
trendingNow13015824
Hindi Newsबॉलीवुड

39 साल की हसीना हुई ट्रोलिंग से परेशान, ऑनलाइन गालियों को लेकर बोली एक्ट्रेस, कहा- ऑनलाइन बदसलूकी पर भी.....’

Huma Qureshi: फेमस एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने हाल ही में ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर अपनी बात रखी है. इस दौरान उन्होंने इसकी वकालत में कहा कि लोगों को ट्रोल करने और गालियां देने के लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 23, 2025, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्ट्रेस हुमा कुरैशी
एक्ट्रेस हुमा कुरैशी

Huma Qureshi: एक्ट्रेस हुमा कुरैशी दिल्ली क्राइम सीजन 3 और महारानी सीजन 4 में अपने बैक-टू-बैक ओटीटी प्रदर्शनों के लिए खूब तारीफें बटोर रही हैं. द मेल फेमिनिस्ट पर हाल ही में एक बातचीत में हुमा ने ऑनलाइन ट्रोलिंग, गाली-गलौच और भद्दे कमेंट्स को बैन करने की वकालत की है. इसके साथ ही ये भी कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई होने का प्रावधान होना चाहिए. 

ऑनलाइन गालियों को लेकर बोलीं एक्ट्रेस
एक्ट्रेस हुमा ने कहा कि 'ऐसी टिप्पणियां हैं जैसे 'बिकनी में एक तस्वीर पोस्ट करो' और मैं कहती हूं, 'कर क्या रहे हो बॉस?' यह बहुत घृणित है और यह काफी दुखद है.' उन्होंने तर्क रखते हुए कहा कि ऑनलाइन दुरुपयोग को भी सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न की तरह ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए. एक्ट्रेस के हिसाब से तो जैसी आप लड़की को शारीरिक रप से या कहीं सड़क पर चलते हुए चिढ़ाने की सजा मिलती है, ऑनलाइन भी वही सजा होनी चाहिए. इसमें कोई अंतर नहीं है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ट्रोलिंग से पड़ता है मानसिक असर
हुमा कुरैशी ने कहा कि पुरुष अक्सर मानते हैं कि नॉर्मल ट्रोलिंग कोई नुकसान दायक नहीं है, लेकिन इसमें भी गरिमा का काफी हनन होता है. आप मेरे डीएम में घुसकर मुझे गंदी तस्वीरें भेज रहे हैं या मेरी पोस्ट पर गंदे कमेंट लिख रहे हैं तो आपको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो सड़क पर किसी को बदतमीजी से मिलती है. उन्होंने लोगों से महिलाओं पर उनके जीवन के हर पहलू के लिए पुलिसिया निगरानी बंद करने का आग्रह किया. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि 'मैं सिर्फ एक बेसि कॉमन सेंस की बात बोलना चाहती हूं कि लड़कियों को उनके कपड़ों के बारे में, उनके मेकअप के बारे में, वो कैसी जिंदगी जीती है, क्या काम करती हैं, कितने बजे घर वापस आती है, उनका वजन क्या है, उनके बारे में प्लीज कमेंट्स देना बंद कर दीजिए.'

गैंग्स ऑफ वासेपुर ने दिलाई पहचान 
बता दें कि एक्ट्रेस हुमा कुरैशी पहली बार साल 2012 में अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 2 से शुरुआत की थी और तब से बेहतरीन किरदारों से अपनी पहचान बना रही हैं. हुमा कुरैशी ने हाल ही में अपनी वेब सीरीज 'महारानी 4' से सुर्खियां बटोरीं है. बायन में एक पुलिसकर्मी का किरदार निभाया. जिसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ. इसी के साथ जॉली एलएलबी 3 में भी देखा गया था.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Huma Qureshi

Trending news

'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
suhel Seth
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
Hyderabad
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
Naman Syal
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
Supreme Court
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
CJI
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Ajit Pawar
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
Cyclone Senyar
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
rajnath singh
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
rss news
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
Maulana Madani
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार