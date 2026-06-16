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प्यार में हैं हुमा कुरैशी? रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग नजर आईं हसीना, सोशल मीडिया पर फैंस पूछे रहे सवाल

Huma Qureshi And Rachit Singh Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की जिंदगी में प्यार की बहार आ चुकी है. इन दिनों उनका नाम रचित सिंह के साथ जोड़ा जा रहा है. सोमवार देर रात दोनों को साथ देखा गया. फैंस कपल की वायरल हो रही वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. आपने देखा वीडियो?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 16, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:15 AM IST
प्यार में हैं हुमा कुरैशी? रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग नजर आईं हसीना, सोशल मीडिया पर फैंस पूछे रहे सवाल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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