Huma Qureshi And Rachit Singh Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. काफी समय से उनका नाम एक्टर रचित सिंह के साथ जोड़ा जा रहा है. हालांकि दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने एक बार फिर डेटिंग की अफवाहों को हवा दे दी है.
सोमवार देर रात हुमा कुरैशी और रचित सिंह को साथ में स्पॉट किया गया. दोनों को डिनर डेट के बाद एक ही कार से निकलते देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं और दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हुमा और रचित एक साथ नजर आ रहे हैं. पैपराजी के कैमरों के सामने रचित, हुमा का हाथ थाम लेते हैं. इस दौरान एक्ट्रेस मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं. वीडियो में दोनों की केमिस्ट्री और कम्फर्ट लेवल ने फैंस का ध्यान खींच लिया है. यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स लगातार उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर सवाल पूछ रहे हैं.
बता दें कि हुमा कुरैशी और रचित सिंह फिल्म 'बेबी डू डाई डू' में साथ काम कर रहे हैं. कुछ समय पहले हुमा ने रचित के लिए एक खास पोस्ट भी शेयर किया था, जिसने दोनों के रिश्ते की चर्चाओं को और बढ़ा दिया था. अपने पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा था, 'कुछ कहानियां कैमरा चालू होने से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी होती हैं. जब मैं पहली बार रचित से मिली, तो मुझे सिर्फ उनकी प्रतिभा ही नहीं, बल्कि उनका सब्र और शांत लगन भी बहुत प्रभावित कर गई.' इसके अलावा हुमा ने रचित के अभिनय, मेहनत और प्रोफेशनलिज्म की भी जमकर तारीफ की थी.
हुमा कुरैशी और रचित सिंह को लेकर पिछले कुछ समय से शादी की अटकलें भी लगाई जा रही हैं. दोनों को अक्सर दोस्तों की पार्टियों और निजी आयोजनों में साथ देखा जाता है. हालांकि अब तक किसी ने भी अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
फिर भी हालिया वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या दोनों जल्द ही अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर सकते हैं. फिलहाल फैंस को उस दिन का इंतजार है, जब हुमा और रचित खुद अपने रिश्ते पर खुलकर बात करेंगे.