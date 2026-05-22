39 की उम्र में कंगना ने गुपचुप कर ली शादी? गले में मंगलसूत्र देख चकराया फैंस का सिर, पूछ रहे एक ही सवाल- ‘आखिर दूल्हा कौन है...?’

Kangana Ranaut: कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे गले में मंगलसूत्र पहने नजर आईं. वीडियो सामने आते ही लोगों के बीच उनकी सीक्रेट शादी की चर्चा शुरू हो गई है. फैंस हैरान रह गए कि आखिर बिना किसी खबर के ऐसा कैसे हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद इस वायरल वीडियो के पीछे की असली सच्चाई सामने आई, जिसने सभी को चौंका दिया.
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Kangana Ranaut Mangalsutra Truth: एक्टिंग से पॉलिटिशियन बनी बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. दरअसल, वीडियो में एक्ट्रेस और सांसद कंगना के गले में मंगलसूत्र और माथे पर लाल बिंदी पहने नजर आ रही हैं. वीडियो में वे अपने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ गाड़ी के पास जाती नजर आ रही हैं. जैसे ही लोगों की नजर उनके मंगलसूत्र पर पड़ी, इंटरनेट पर सवाल उठने लगे कि क्या कंगना ने चुपचाप शादी कर ली है?
कुछ ही देर में वीडियो हर तरफ फैल गया और फैंस लगातार इसी बारे में बातें करने लगे. हालांकि, सच्चाई कुछ और ही निकली. कंगना ने शादी नहीं की है. वायरल हो रहा ये वीडियो उनकी आने वाली फिल्म ‘क्वीन 2’ के शूटिंग का है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसका टाइटल फिलहाल ‘क्वीन फॉरएवर’ रखा गया है. वीडियो में कंगना का लुक भी इसी फिल्म का हिस्सा बताया जा रहा है. वायरल क्लिप देखने के बाद कई लोग पहले हैरान रह गए थे, लेकिन बाद में पूरी बात साफ हो गई.
साल 2013 में रिलीज हुई ‘क्वीन’ को कंगना रनौत के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जाता है. इस फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया था. कहानी दिल्ली की रहने वाली रानी मेहरा की थी, जिसकी शादी टूट जाती है. शादी टूटने के बाद भी वे हिम्मत नहीं हारती और अकेले ही अपने हनीमून ट्रिप पर निकल जाती है. पेरिस और एम्स्टर्डम के सफर के दौरान उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. फिल्म की कहानी और किरदारों को लोगों ने खूब पसंद किया. साथ ही ये फिल्म कॉन्फिडेंस का मैसेज देती है.
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‘क्वीन’ फिल्म में कंगना रनौत के साथ राजकुमार राव, लीजा हेडन और मिश बॉयको जैसे शानदार कलाकारों की टोली लीड रोल में नजर आई थी. फिल्म को ऑडियंस के साथ-साथ क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था. यही वजह रही कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट साबित हुई. फिल्म ने कई बड़े अवॉर्ड अपने नाम किए थे. कंगना रनौत को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला था, जबकि फिल्म ने बेस्ट हिंदी फिल्म का सम्मान भी जीता था. आज भी कई लोग इस फिल्म को पसंद करते हैं.
इसी बीच कंगना रनौत अपनी नई फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. ये फिल्म उन लोगों की जिंदगी और संघर्ष को सामने लाएगी, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर देश और समाज के लिए काम करते हैं. फिल्म का डायरेक्शन और राइटिंग मनोज तापड़िया कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, इसमें कंगना एक स्टाफ नर्स के किरदार में नजर आएंगी. कहानी खास तौर पर 26/11 मुंबई हमलों के दौरान बिना थके लोगों की मदद करने वाले कर्मियों की मेहनत, हिम्मत और बलिदान को दिखाएगी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘भारत भाग्य विधाता’ एक इमोशनल फिल्म होगी. मेकर्स का कहना है कि ये कहानी उन अनसुने लोगों को सम्मान देगी, जिनके योगदान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. फिल्म की कहानी आम लोगों की जिंदगी और उनके संघर्षों को खास अंदाज में दिखाएगी. कंगना भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. ये फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ऐसे में आने वाले महीनों में कंगना रनौत अपनी फिल्मों और नए किरदारों को लेकर लगातार चर्चा में बनी रह सकती हैं.
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