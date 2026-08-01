39 साल पहले की 'रामायण' Vs 4000 करोड़ की 'रामायण', कहानी से किरदार तक क्या-क्या है अलग? जानिए फर्क

रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' में भगवान राम के रूप में एक्टर अरुण गोविल, माता सीता के रूप में दीपिका चिखलिया और रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी नजर आए थे, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. कोविड के समय जब ये सीरीयल फिर से टीवी पर टेलीकास्ट किया गया, तो इसकी पॉपुलैरिटी ने फिर से सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और ये साबित कर दिया कि रामानंद सागर की 'रामायण' का क्रेज कभी कम नहीं हो सकता है. इस दौरान भी टीआरपी के कई रिकॉर्ड टूटे और नई जनरेशन ने भी इस सीरियल को पूरे मन से देखा और पसंद किया. लेकिन अब जब बड़े पर्दे पर नई रामायण रिलीज होने वाली है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फिल्म पुराने जादू को दोहरा पाएगी या नहीं?.
नितेश तिवारी और रणबीर कपूर की 'रामायण' को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी पेशकश मना जा रहा है, जिसे बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और नए वीएफएक्स के साथ तैयार किया जा रहा है. जहां 1987 की 'रामायण' ने कम तकनीक के बावजूद लोगों के दिलों पर राज किया था. वहीं नई रामायण के पास नई तकनीक, बड़े सेट, इंटरनेशनल लेवल के विजुअल इफेक्ट्स और बड़ा प्रोडक्शन वैल्यू है. लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सिर्फ बड़े सेट या लेवल से आप इमोशनल लोगों से नहीं जुड़ सकते हैं, जो रामानंद सागर की रामायण की सबसे बड़ी ताकत थी.
नई रामायण में सबसे ज्यादा चर्चा राम का किरदार निभाने वाले एक्टर रणबीर कपूर की हो रही है, जिसे रामानंद सागर की रामायण में एक्टर अरुण गोविल ने निभाया था. उस समय अरुण ने इस किरदार को जिस शालीनता, मर्यादा और सरलता के साथ निभाया था, वो आज भी लोगों के मन में एक आदर्श छवि के रूप में जगह बनाए हुए है.
इसलिए रणबीर कपूर के सामने सिर्फ एक किरदार को निभाने की नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को समझने की जिम्मेदारी है. हालांकि, रणबीर अपनी एक्टिंग के लिए पहले ही कई बार तारीफ हासिल कर चुके हैं, लेकिन राम जैसे किरदार को बड़े पर्दे पर निभाना उनके लिए आसान नहीं था.
नितेश तिवारी की 'रामायण' में सीता का किरदार साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी निभा रही हैं, जिसे रामानंद सागर की रामायण में दीपिका चिखलिया ने निभाया था. उन्हें अपनी सादगी, धैर्य और त्याग के लिए आज भी याद किया जाता है. वहीं नई फिल्म में सीता के किरदार को मजबूत रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है. फिल्म के ट्रेलर में साई पल्लवी के किरदार में पत्नी धर्म निभाने वाली सीता के साथ-साथ एक ताकतवर और साहसी महिला की झलक भी दिखाई दे रही है.
राम और सीता के बाद बात करते हैं कहानी के तीसरे सबसे अहम किरदार की, नई रामायण में लक्ष्मण का किरदार एक्टर रवि दुबे निभाएंगे, जिसे साल 1987 में सुनील लहरी ने किया था. इस किरदार में उनके त्याग, प्रेम और वीरता को शानदार तरीके से छोटे पर्दे पर पेश किया गया था. अब देखना होगा कि रवि दुबे इस भूमिका को किस तरह नया निभाएंगे.
नितेश तिवारी की 'रामायण' का सबसे बड़ा सरप्राइज रावण का किरदार है,जिसे सुपरसाउथ स्टार यश निभा रहे हैं. रावण का किरदार इस कथा का सबसे मुश्किल किरदारों में से एक है, जिसमें शक्ति, ज्ञान, अहंकार समेत सभी तरीके के पहलू शामिल हैं. अरविंद त्रिवेदी ने साल 1987 की रामायण में रावण के घमंड और क्रोध को इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाया था कि उनका किरदार आज भी याद किया जाता है.
वहीं यश अपने दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और तीखे एक्सप्रेशन के लिए फेमस हैं. ट्रेलर में उनकी कुछ क्लिप्स ने ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. नई फिल्म में रावण के जीवन, उसकी शक्ति और लंका के राजा बनने की कहानी को दिखाने की कोशिश की जा रही है.
नई रामायण में कई ऐसे किरदार हैं जिनकी कहानियों पर ट्रेलर में ज्यादा फोकस नहीं किया गया. इसमें हनुमान के रूप में सनी देओल नजर आएंगे, जबकि साल 1987 की रामायण में दारा सिंह ने इस भूमिका को अपनी दमदार पर्सेनैलिटी से अमर बना दिया था. इसके अलावा, शूर्पणखा के किरदार को लेकर भी काफी बातें हो रही हैं, जिसमें रकुल प्रीत सिंह दिखाई देंगी. वहीं विवेक ओबेरॉय विद्युतजिह्व (रावण का बहनोई) के किरदार में नजर आएंगे.
रामानंद सागर की रामायण की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी, लोगों से जुड़ाव और कलाकारों की कमाल की एक्टिंग थी. अरुण गोविल की शांत मुस्कान, दीपिका चिखलिया की सरलता, अरविंद त्रिवेदी का दमदार रावण और दारा सिंह का हनुमान आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं. वहीं साल 2026 की रामायण तकनीक, बड़े बजट और कास्ट की चर्चा हर जगह हो रही है. अब इंतजार है उस पल का जब ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी और लोग ये तय करेंगे कि क्या रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की 'रामायण' 39 साल पहले बनी रामानंद सागर की 'रामायण' की तरह इतिहास रच पाएगी या फिर अपनी एक अलग पहचान बनाएगी.