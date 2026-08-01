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39 साल पहले की 'रामायण' Vs 4000 करोड़ की 'रामायण', कहानी से किरदार तक क्या-क्या है अलग? जानिए फर्क

Serial Ramayan Vs Film Ramayana: भारतीय दर्शकों के लिए 'रामायण' सिर्फ एक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और भावनाओं से जुड़ा अनोखा अनुभव है. जब साल 1987 में रामानंद सागर की 'रामायण' पहली बार दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुई, तो उसने घर-घर में एक अलग ही माहौल बना दिया. वहीं अब नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' भी जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. लेकिन उससे पहले आइए बताते हैं दोनों 'रामायण' के बीच में क्या फर्क है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 01, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:47 PM IST
39 साल पहले की 'रामायण' Vs 4000 करोड़ की 'रामायण', कहानी से किरदार तक क्या-क्या है अलग? जानिए फर्क

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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