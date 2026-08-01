39 साल पहले की 'रामायण' Vs 4000 करोड़ की 'रामायण', कहानी से किरदार तक क्या-क्या है अलग? जानिए फर्क

रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' में भगवान राम के रूप में एक्टर अरुण गोविल, माता सीता के रूप में दीपिका चिखलिया और रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी नजर आए थे, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. कोविड के समय जब ये सीरीयल फिर से टीवी पर टेलीकास्ट किया गया, तो इसकी पॉपुलैरिटी ने फिर से सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और ये साबित कर दिया कि रामानंद सागर की 'रामायण' का क्रेज कभी कम नहीं हो सकता है. इस दौरान भी टीआरपी के कई रिकॉर्ड टूटे और नई जनरेशन ने भी इस सीरियल को पूरे मन से देखा और पसंद किया. लेकिन अब जब बड़े पर्दे पर नई रामायण रिलीज होने वाली है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फिल्म पुराने जादू को दोहरा पाएगी या नहीं?.