आंखों पर पट्टी चेहरे पर सूजन, कैसे लगी बादशाह को चोट? पोस्ट शेयर करते हुए आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दिया ट्विस्ट
Hindi Newsबॉलीवुड

आंखों पर पट्टी चेहरे पर सूजन, कैसे लगी बादशाह को चोट? पोस्ट शेयर करते हुए आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दिया ट्विस्ट

Badshah Injury: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह ने सोशल मीडिया पर हाल ही में कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं. जिनमें उनकी एक आंख पर पट्टी लगी नजर आ रही हैं और एक आंख सूजी दिख रही है. इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस काफी परेशान हो गए हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 24, 2025, 07:17 PM IST
बादशाह
बादशाह

Badshah Injury: बॉलीवुड के फेमस सिंगर और रैपर बादशाह इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए है. हाल ही में रैपर का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी तस्वीरें बादशाह ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है. तस्वीरों को देखने के बाद बादशाह के फैंस की चिंता काफी बढ़ गई है. उनकी तस्वीरों को देख फैंस उनकी पोस्ट पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और उनका हालचाल पूछ रहे हैं.  

अमेरिका टूर के दौरान बादशाह को लगी चोट
बादशाह ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर उसमें अपनी दो तस्वीरें शेयर की. इन तस्वीरों को देखने के बाद उनके फैंस की चिंता काफी बढ़ गई. क्योंकि एक फोटो में बादशाह की एक आंख काफी सूजी हुई दिख रही है और दूसरी फोटो में बादशाह की एक आंख पर पट्टी बंधी दिख रही है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए बादशाह ने कैप्शन में लिखा 'अवतार जी का मुक्का हिट करता है जैसे...' इसके साथ बादशाह ने हैशटैग में 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' और 'कोकाइना' लिखा. उनकी ऐसी हालत को देख फैंस लगातार पोस्ट पर कमेंट्स कर रहे हैं और उनके जल्द ही ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आंख की हुई सर्जरी 
वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा था कि 'बादशाह को अपने बीते शो के दौरान इस चोट का सामना करना पड़ा था, सिंगर को नॉर्थ अमेरिका टूर के आखिरी शो में आंख में चोट लग गई थी. स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उनकी आंख में कुछ चला गया था, लेकिन उन्होंने शो बीच में नहीं छोड़ा और उसे पूरा किया. बाद में डॉक्टर ने जांच में बताया कि उनकी आंख में कॉर्नियल अब्रेशन है. इसके लिए एक छोटी से सर्जरी हुई और डॉक्टर ने 5 दिन तक आई पैच लगाने की सलाह दी.' 

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए बादशाह
बता दें कि बादशाह हाल ही में आर्यन खान की सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक खास रोल में नजर आए थे. इस सीरीज में बादशाह की झड़प मनोज पाहवा के निभाए किरदार अवतार से होती है. इसी वजह से बादशाह ने अपनी आंख की सूजन को 'अवतार का मुक्का' बताकर थोड़ा मजाकिया अंदाज में पोस्ट शेयर किया.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

;