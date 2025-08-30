रिलीज होते ही छाई फिल्म, कश्मीर लड़की की कहानी ने जीता दिल, मूवी में काम करने पर 39 साल की हसीना का खुलासा, कहा- 'ये इसलिए जरूरी...'

Saba Azad on Choosing Songs of Paradise: एक्ट्रेस सबा आजाद और सोनी राजदान की फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है. हाल ही में एक्ट्रेस सबा ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म को क्यों सेलेक्ट किया.
Saba Azad on Choosing Songs of Paradise: बॉलीवुड एक्ट्रेस सबा आजाद और सोनी राजदान की नई म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' हाल ही में 29 अगस्त को रिलीज हुई है. इस फिल्म ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आते ही धमाल मचा दिया है. लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही हैं और जमकर फिल्म को प्यार दे रहे है. इस फिल्म में सबा आजाद लीड रोल में है और सोनी राजदान, जैन खान दुर्रानी, शीबा चड्ढा, तारुक रैना, शिशिर शर्मा और लिलेट दुबे जैसे कलाकारों ने उनका साथ दिया है. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' के बाद सबा आजाद ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने इस फिल्म को क्यों चुना. इस खुलासे के बाद चारों तरफ काफी चर्चा हो रही है.
'कश्मीर के बारे में ज्यादा कहानी नहीं सुनाई जाती'
एक्ट्रेस सबा आजाद ने हाल ही में जूम को दिए इंटरव्यू में अपनी फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' को लेकर बात की. एक्ट्रेस सबा आजाद ने बताया कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट ने उन्हें काफी गहराई से प्रभावित किया. उन्होंने राज बेगम से प्रेरित नूर बेगम का किरदार निभाना एक 'सम्मान' और 'जिम्मेदारी' दोनों बताया. सबा ने कहा कि 'किसी असल जिंदगी के किरदार को निभाना और उनके संगीत को दुनिया तक पहुंचाना एक सम्मान या जिम्मेदारी है. खासकर कश्मीर के बारे में ज्यादा कहानी नहीं सुनाई जाती, बल्कि प्रकाश, जीत, संगीत, कला और संस्कृति के बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं.'
क्यों है यह फिल्म महत्वपूर्ण?
उन्होंने जोर देकर आगे कहा कि यह फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कश्मीर से जुड़े आम आख्यानों से ध्यान हटाकर उसके लोगों और उनकी विरासत का जश्न मनाती है. उन्होंने भावुक होकर कहा 'यह फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कहती है 'आइए इस क्षेत्र के लोगों, उनकी कहानी, कला, संस्कृति, संगीत, चाहतों, जीत और हार पर एक नज़र डालें.' कश्मीर में हमें जो बताया गया है, उससे कहीं ज्यादा है.'
माता-पिता को दिया श्रेय
एक्ट्रेस ने संगीतकार के रूप में अपने सफर पर विचार करते हुए सबा ने बताया कि कैसे उनके पालन-पोषण ने उन्हें इतनी चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने की ताकत दी. उन्होंने अपने माता-पिता को हर जुनून को तलाशने के लिए प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया, चाहे वह कला हो, खाना बनाना हो या अभिनय करना हो. उन्होंने कहा कि मैं अपने बेहद सहयोग माता-पिता को श्रेय देना चाहती हूं, उन्होंने मुझे जो कुछ भी करना चाहती थी, करने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे वह चित्रकारी हो, खाना बनाना हो या कुछ और बनना हो.'
