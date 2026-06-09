2 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेंगी श्रद्धा कपूर, 850 करोड़ी 'स्त्री 2' के बाद अब मशहूर डांसर की बायोपिक में आएंगी नजर

Eetha Release Date: साल 2024 में श्रद्धा कपूर ने अपनी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'स्त्री 2' से बॉक्स ऑफिस हिला दिया था और शानदार इतिहास रच दिया था. अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स ने किया था और दिनेश विजान इसके प्रोड्यूसर थे. अब मैडॉक के साथ ही श्रद्धा की एक और फिल्म बड़े पर्दे पर आने को तैयार है. फिल्म का टाइटल 'ईथा' है, जो एक बायोपिक फिल्म है. इस फिल्म की रिलीज डेट सामने आ चुकी है. सिनेमाघरों में यह फिल्म रक्षाबंधन के मौके पर 28 अगस्त को दस्तक दे सकती है.
बीते साल नवंबर में खबर आई थी कि 'ईथा' की शूटिंग शुरू हो चुकी है. वहीं, अब रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. अब लगभग दो महीने बाद यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. यह फिल्म मशहूर लावणी डांसर विठाबाई की बायोपिक है. इसमें श्रद्धा कपूर विठाबाई के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म में साल 1940 से लेकर 1990 के दशक तक के विठाबाई के सफर, उनकी सफलता और उनके जीवन के संघर्षों को दिखाया जाएगा. फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है और दिनेश विजान इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं.
डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर का नाम इंडस्ट्री के जाने-माने डायरेक्टरों में गिना जाता है. साल 2025 में मैडॉक के बैनर तले बनी 'छावा' को उन्होंने ही डायरेक्ट किया था. 'छावा' ने दुनियाभर में 850 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था और साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया था.
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर 'ईथा' में अहम किरदार में नजर आएंगी, लेकिन उनके साथ ही बॉलीवुड के दो और बड़े सितारे रणदीप हुड्डा और जीशान अय्यूब भी इस फिल्म में नजर आएंगे. हालांकि, दोनों सितारों का फिल्म में क्या रोल होगा, इस बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है. 'स्त्री 2' साल 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी. हालांकि, इसके बाद से एक्ट्रेस बड़े पर्दे से दूर रहीं और किसी भी फिल्म में नजर नहीं आईं. इसके बाद एक्ट्रेस ने सुपरहिट एनिमेटेड फिल्म 'जूटोपिया 2' में अपनी आवाज दी थी. ऐसे में 'ईथा' के जरिए श्रद्धा कपूर करीब दो साल बाद बड़े पर्दे पर नजर आएंगी. अब देखना यह होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है.