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2 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेंगी श्रद्धा कपूर, 850 करोड़ी 'स्त्री 2' के बाद अब मशहूर डांसर की बायोपिक में आएंगी नजर

Eetha Release Date: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर 'स्त्री 2' के मेकर्स के साथ 'ईथा' नाम की एक फिल्म पर काम कर रही हैं. इस फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है. फिल्म को लक्ष्मण उतेकर डायरेक्ट कर रहे हैं. इसमें श्रद्धा कपूर मशहूर लावणी डांसर विठाबाई के किरदार में नजर आएंगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 09, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:48 AM IST
2 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेंगी श्रद्धा कपूर, 850 करोड़ी 'स्त्री 2' के बाद अब मशहूर डांसर की बायोपिक में आएंगी नजर

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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