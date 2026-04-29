'मॉम को बचाने के लिए पिता को...', 39 साल के इस एक्टर ने कुत्ते की चेन निकालकर अपने बाप को पीटा, सुनाई दर्दनाक कहानी

Siddharth Bhardwaj On His Father: 'स्प्लिट्सविला सीजन 2' के विनर और हाल ही में आए फेमस रियलिटी शो ‘द 50’ में नजर आए एक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कई बड़े खुलासे किए हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने घर में होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उनके पिता उनकी मां को और उन्हें खूब पीटा करते थे. एक दिन तंग आकर सिद्धार्थ ने अपने पिता को मारा था. उन्होंने इस दौरान यह भी बताया कि आखिर उन्होंने अपने ही पिता को पीटने का फैसला क्यों लिया था.

'मॉम को पीटते थे पिता...'

एक्टर सिद्धार्थ ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन संग बात करते हुए अपने पिता को पीटने के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि पापा मुझे भी मारते थे. हालांकि, वे बहन से प्यार करते थे, इसलिए उसे एक-दो बार ही मारा था. पलटकर अपने पापा को मारने के सवाल पर सिद्धार्थ कहते हैं, 'हां, मैंने 16 साल की उम्र में मारा था, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था. मैंने अपनी मॉम को पीटते हुए देखा था, पर अब नहीं देख सकता था. मुझे अंदर से लगा कि अगर मैंने इसे नहीं मारा, तो यह डरेगा नहीं, क्योंकि यह किसी से डर ही नहीं रहा था.'

'कुत्ते की चेन निकालकर अपने बाप को मारा'

वहीं सिद्धार्थ ने आगे बताया, 'मैंने अपने कुत्ते की चेन निकालकर अपने बाप को मारा था. मैंने उन्हें घसीटा नहीं था, सिर्फ चेन से मारा था. वे कहते हैं कि मेरे और मेरे पापा के बीच फाइट हुई थी. फिर जब सब ठीक हो गया, तो मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि मेरा लड़का बड़ा हो गया. उन्होंने कहा कि कल तूने मुझे धक्का दे दिया, अब तू बड़ा हो गया, तेरे में जान आ गई है. उन्हें महसूस हुआ था कि अब लड़का बड़ा हो गया है.'

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'मरते दम तक बहुत मजबूत थे मेरे पिता'

एक्टर ने आगे बताया कि उनके पिता काफी मजबूत थे. 'वे मरते दम तक बहुत मजबूत थे. उन्हें संभालना भी बड़ा मुश्किल था. मुझमें भी बहुत जान थी. न उन्हें दर्द होता था और जब वे मरे भी, तो बिना दर्द के मरे. दारू पी, खाना खाया, सोने गए और कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई. उन्हें दर्द छू भी नहीं पाया था. कुछ चीजें इस दुनिया से परे हैं, जिन्हें आप या मैं नहीं समझ पाएंगे. मरते हुए सबको दर्द होता है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो बिना दर्द के मरते हैं.'