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4000 करोड़ी 'रामायण' की सीता के लिए लिखा गया था किरदार? फिर समांथा के लिए बदली गई कहानी, हसीना ने किया खुलासा

Samantha Ruth Prabhu on Maa Inti Bangaaram: एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु की अपकमिंग फिल्म 'मां इंटी बंगारम' जल्द ही थिएटरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक खबर सामने आई है. पता चला है कि समांथा रुथ प्रभु 'मां इंटी बंगारम' के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थीं, बल्कि मेकर्स किसी और एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 07, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:30 PM IST
4000 करोड़ी 'रामायण' की सीता के लिए लिखा गया था किरदार? फिर समांथा के लिए बदली गई कहानी, हसीना ने किया खुलासा

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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