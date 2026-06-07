4000 करोड़ी 'रामायण' की सीता के लिए लिखा गया था किरदार? फिर समांथा के लिए बदली गई कहानी, हसीना ने किया खुलासा

Samantha Ruth Prabhu on Maa Inti Bangaaram: एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मां इंटी बंगारम' को लेकर चर्चा में हैं, जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है. फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया, जिसमें समांथा का बिल्कुल अलग अंदाज फैंस को देखने को मिला. इसमें समांथा काफी दमदार किरदार निभाती नजर आ रही हैं. लेकिन इस रोल के लिए समांथा रुथ प्रभु मेकर्स की पहली पसंद नहीं थीं. मेकर्स इस फिल्म के लिए 4000 करोड़ी 'रामायण' में सीता का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस साई पल्लवी को कास्ट करना चाहते थे. हालांकि, फिर किसी वजह से साई पल्लवी से बात नहीं बन पाई और यह फिल्म समांथा रुथ प्रभु की झोली में आ गई.
काफी लंबे वक्त के बाद समांथा रुथ प्रभु एक्शन-ड्रामा थ्रिलर फिल्म 'मां इंटी बंगारम' में बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फैंस के सवालों का जवाब दिया. इसी बातचीत में समांथा ने बताया कि वह और 'मां इंटी बंगारम' की टीम शुरू में लीड रोल के लिए साई पल्लवी को कास्ट करना चाहते थे. बता दें कि इस फिल्म को समांथा रुथ प्रभु ही प्रोड्यूस कर रही हैं.
समांथा रुथ प्रभु ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सवाल-जवाब सेशन रखा. इस दौरान एक्ट्रेस ने बताया, 'मैंने यह फिल्म नहीं चुनी, बल्कि इस फिल्म ने मुझे चुना. 'ट्रालला' प्रोडक्शन का मकसद महिलाओं पर केंद्रित कंटेंट बनाना है, इसलिए शुरू में इस फिल्म का आइडिया साई पल्लवी को पिच करने का था. मुझे पता था कि वह काफी बिजी हैं और उनके पास समय नहीं है. फिर मेकर्स ने मेरे लिए फिल्म में कुछ बदलाव किए और उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस पर 'मां इंटी बंगारम' सफल साबित होगी.'
एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने यह बात शेयर करते हुए साई पल्लवी को भी टैग किया और कहा, 'उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में वह अपने प्रोडक्शन बैनर तले किसी प्रोजेक्ट में उन्हें कास्ट करेंगी.' बीवी नंदिनी रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'मां इंटी बंगारम' पहले सिनेमाघरों में 15 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है. अब यह फिल्म 19 जून को थिएटर में रिलीज होगी. सोशल मीडिया पर इसी सवाल-जवाब सेशन में एक फैन ने समांथा से फिल्म के पोस्टपोन होने के बारे में भी पूछा, तो एक्ट्रेस ने साफ किया कि 'मां इंटी बंगारम' बिना किसी देरी के 19 जून को ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी.'