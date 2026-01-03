Advertisement
trendingNow13062648
Hindi Newsबॉलीवुडमशहूर टीवी एक्टर 11 साल बाद पत्नी से हुए अलग, तलाक की खबरों पर लगाई मुहर; 5 साल की बेटी के हैं पिता

मशहूर टीवी एक्टर 11 साल बाद पत्नी से हुए अलग, तलाक की खबरों पर लगाई मुहर; 5 साल की बेटी के हैं पिता

स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले कृप कपूर सुरी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. कृप इन दिनों प्रोफेशनल नहीं पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 03:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मशहूर टीवी एक्टर 11 साल बाद पत्नी से हुए अलग, तलाक की खबरों पर लगाई मुहर; 5 साल की बेटी के हैं पिता

स्टार प्लस के टीवी सीरियल 'उड़ने की आशा' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले कृप कपूर सूरी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. दरअसल, एक्टर ने अपनी पत्नी सिमरन कौर से शादी के 11 साल बाद तलाक ले लिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कृप कपूर सूरी और सिमरन कौर के बीच काफी समय से दिक्कतें चल रही थीं, ऐसे में अब कपल ने आखिरकार अलग होने का फैसला कर लिया.

कृप और सिमरन की शादी 6 दिसंबर 2014 को हुई थी. 2020 में इस कपल ने बेटी का स्वागत किया था, जिसका नाम इन्होंने रे कपूर सूरी रखा.रिपोर्ट के अनुसार एक्टर अपनी बेटी की देखभाल कर रहे हैं. इतना ही नहीं कृप और सिमरन लंबे वक्त से एक-दूसरे से दूर रह रहे थे.लेकिन, अब दोनों ने ऑफिशियल तौर पर तलाक ले लिया है.

फेमस टीवी एक्टर 11 साल बाद बीवी से हुए अलग

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के अनुसार सिमरन ने एक जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कृप कपूर सूरी संग अपने तलाक की घोषणा की.कृप की एक्स वाइफ ने उन्हें पोस्ट में टैग करते हुए लिखा आपसे अलग होना मेरी कमजोरी नहीं थी. खुद के प्रति सच्चा रहना ही मेरी बहादुरी थी. मुझे फिर से शुरुआत करने की इजाजत है. मुझे बिना गिल्ट के मुस्कुराने की अनुमति है. अपनी बेटी रे को थामे हुए. खुदको और भी करीब से थामे हुए. ये लव मैरिज का चैप्टर गरिमा के साथ खत्म हुआ.कृप और सिमरन की तलाक की खबरों ने उनके फैंस को हैरान करके रख दिया है. क्योंकि, इनकी जोड़ी टीवी के क्यूट कपल में से एक मानी जाती थी.कृुप और सिमरन को अक्सर एक साथ पार्टी करते और वेकेशन एंजॉय करते देखा जाता था. किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि दोनों के बीच ऐसा कुछ भी हो सकता है.

बता दें कि इससे पहले साल 2024 में भी दोनों के तलाक की ख़बरें सामने आई थी, लेकिन तब एक्टर कृप नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था, "जब भी मैं कुछ लिखता हूं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, वो दर्द वो पेन वो सबके लिए सिर्फ मेरे और मेरी पत्नी तक आकर क्यों सीमित हो जाती है? दुनिया में कोई ऐसा कपल नहीं है जिनके बीच उतार-चढ़ाव न आया हो और ये जरूरी भी है। लेकिन हम एक-दूजे के साथ हैं.''

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Kriip Suri

Trending news

वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
Rajnath Singh on Terrorism
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
maharashtra municipal election
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
bengal elections
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?