मशहूर टीवी एक्टर 11 साल बाद पत्नी से हुए अलग, तलाक की खबरों पर लगाई मुहर; 5 साल की बेटी के हैं पिता

स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले कृप कपूर सुरी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. कृप इन दिनों प्रोफेशनल नहीं पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं.
Trending Photos
स्टार प्लस के टीवी सीरियल 'उड़ने की आशा' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले कृप कपूर सूरी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. दरअसल, एक्टर ने अपनी पत्नी सिमरन कौर से शादी के 11 साल बाद तलाक ले लिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कृप कपूर सूरी और सिमरन कौर के बीच काफी समय से दिक्कतें चल रही थीं, ऐसे में अब कपल ने आखिरकार अलग होने का फैसला कर लिया.
कृप और सिमरन की शादी 6 दिसंबर 2014 को हुई थी. 2020 में इस कपल ने बेटी का स्वागत किया था, जिसका नाम इन्होंने रे कपूर सूरी रखा.रिपोर्ट के अनुसार एक्टर अपनी बेटी की देखभाल कर रहे हैं. इतना ही नहीं कृप और सिमरन लंबे वक्त से एक-दूसरे से दूर रह रहे थे.लेकिन, अब दोनों ने ऑफिशियल तौर पर तलाक ले लिया है.
फेमस टीवी एक्टर 11 साल बाद बीवी से हुए अलग
रिपोर्ट के अनुसार सिमरन ने एक जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कृप कपूर सूरी संग अपने तलाक की घोषणा की.कृप की एक्स वाइफ ने उन्हें पोस्ट में टैग करते हुए लिखा आपसे अलग होना मेरी कमजोरी नहीं थी. खुद के प्रति सच्चा रहना ही मेरी बहादुरी थी. मुझे फिर से शुरुआत करने की इजाजत है. मुझे बिना गिल्ट के मुस्कुराने की अनुमति है. अपनी बेटी रे को थामे हुए. खुदको और भी करीब से थामे हुए. ये लव मैरिज का चैप्टर गरिमा के साथ खत्म हुआ.कृप और सिमरन की तलाक की खबरों ने उनके फैंस को हैरान करके रख दिया है. क्योंकि, इनकी जोड़ी टीवी के क्यूट कपल में से एक मानी जाती थी.कृुप और सिमरन को अक्सर एक साथ पार्टी करते और वेकेशन एंजॉय करते देखा जाता था. किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि दोनों के बीच ऐसा कुछ भी हो सकता है.
बता दें कि इससे पहले साल 2024 में भी दोनों के तलाक की ख़बरें सामने आई थी, लेकिन तब एक्टर कृप नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था, "जब भी मैं कुछ लिखता हूं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, वो दर्द वो पेन वो सबके लिए सिर्फ मेरे और मेरी पत्नी तक आकर क्यों सीमित हो जाती है? दुनिया में कोई ऐसा कपल नहीं है जिनके बीच उतार-चढ़ाव न आया हो और ये जरूरी भी है। लेकिन हम एक-दूजे के साथ हैं.''
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.